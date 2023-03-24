Умер фотограф, запечатлевший легендарную „руку Бога“ Марадоны

Француз 40 лет работал фотографом знаменитого издания L'Équipe (с 1956 по 1996 год). Лекок многократно освещал самые масштабные спортивные события, в частности, работал на девяти чемпионатах мира по футболу. Сообщает „Спорт 24“.

Сам Лекок так прокомментировал рождение этой фотографии: „Я был за линией ворот и работал фотографом. Я отследил мяч и следовал за ним. И я увидел через объектив, что это была игра рукой. Это было очевидно для меня. Я видел это. Я был очень удивлен, когда гол был засчитан“.

В четвертьфинале проходившего в Мексике чемпионата мира-1986 Аргентина встречалась с Англией (2:1). Первый тайм завершился сухой ничьей, а на 51-й минуте Марадона открыл счет. В борьбе за мяч Диего опередил кипера британцев Шилтона. Арбитр решил, что аргентинец переправил мяч в ворота головой, но на самом деле он сделал это рукой. Именно поэтому гол и получил название „рука Бога“. На фотографии Лекока увековечен этот эпизод.

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