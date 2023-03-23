В Нарве избрали нового председателя горсобрания

За Татьяну Стольфат проголосовали 18 депутатов, за выдвинутую фракцией Narva Heaks Ирину Янович - 10, передает rus.err .

Всего в голосовании участвовали 28 депутатов, которые присутствовали на заседании. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.