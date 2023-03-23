23.03.2023, 19:33
В Нарве избрали нового председателя горсобрания
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 23 марта, на заседании Нарвского горсобрания новым председателем была избрана Татьяна Стольфат из фракции Kesk.
За Татьяну Стольфат проголосовали 18 депутатов, за выдвинутую фракцией Narva Heaks Ирину Янович - 10, передает rus.err.
Всего в голосовании участвовали 28 депутатов, которые присутствовали на заседании. Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.
Стольфат возглавляет депутатскую фракцию Kesk и Нарвский округ Центристской партии Эстонии, в 2020-2021 годах она уже руководила Нарвским горсобранием.
Предыдущему председателю Нарвского горсобрания Владимиру Жаворонкову, решившему покинуть правящую фракцию Narva Tulevik, выразили недоверие 23 февраля.