С понедельника изменится расписание движения поездов Elron
В связи с ремонтными работами с понедельника, 27 марта, изменится расписание движение пассажирских поездов компании Elron. Изменения касаются прежде всего поездов Восточного и Юго-Восточного направлений, в меньшей степени линии Таллинн - Пяэскюла.
„Eesti Raudtee вновь начинает ремонтные работы на участке между Тапа и Аэгвийду, поэтому на этом отрезке закрывается одна из двух веток. Приходится существенно изменять и график движения поездов“, - пояснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго
Помимо изменений времени выхода, поезда на тартуской, нарвской и раквереской линии будут в пути несколько дольше из-за ограничений в скорости.
Помимо изменений в расписании на Восточном и Юго-Восточном направлении, немного изменится и расписание движения поездов между Таллинном и Пяэскула. График Юго-Западного направления не изменится.
Компания Elron просит пассажиров ознакомиться с новым временем выхода поездов. Новое расписание можно найти здесь, оно вывешено на платформах, информацию можно получить по круглосуточному телефону обслуживания клиентов 616 0245.