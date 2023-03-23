Экономика
23.03.2023, 18:10

С понедельника изменится расписание движения поездов Elron

 
Поезд Elron
Поезд Elron
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В связи с ремонтными работами с понедельника, 27 марта, изменится расписание движение пассажирских поездов компании Elron. Изменения касаются прежде всего поездов Восточного и Юго-Восточного направлений, в меньшей степени линии Таллинн - Пяэскюла.

„Eesti Raudtee вновь начинает ремонтные работы на участке между Тапа и Аэгвийду, поэтому на этом отрезке закрывается одна из двух веток. Приходится существенно изменять и график движения поездов“, - пояснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго

Помимо изменений времени выхода, поезда на тартуской, нарвской и раквереской линии будут в пути несколько дольше из-за ограничений в скорости.

Помимо изменений в расписании на Восточном и Юго-Восточном направлении, немного изменится и расписание движения поездов между Таллинном и Пяэскула. График Юго-Западного направления не изменится.

Компания Elron просит пассажиров ознакомиться с новым временем выхода поездов. Новое расписание можно найти здесь, оно вывешено на платформах, информацию можно получить по круглосуточному телефону обслуживания клиентов 616 0245.

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