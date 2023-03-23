Селевко: у нас сильная конкуренция внутри сборной - это помогает двигаться вперед, расслабиться нельзя
В японской Сайтаме 22-26 марта проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй день соревнований свои короткие программы показали мужчины. Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi в Японии пообщалась с представляющим Эстонию Михаилом Селевко.
Селевко допустил небольшую помарку на приземлении с четвертного прыжка и упал с тройного акселя, в сумме набрал 76.81 балла и уверенно прошел в произвольную программу.
„Я немного разочарован - падать на акселе быть совсем необязательно, это вообще мой любимый прыжок и отлично получается на тренировках. Не ожидал этого от себя. С тулупом тоже могло сложиться иначе.... но что сейчас уже об этом говорить. Конечно, нервничаешь, когда представляешь свою страну - особенно, когда ты один. Груз на плечах ощущается. Но я ставил себе задачу откататься чисто и улучшить результат прошлого года, когда я стал пятнадцатым. В этом сезоне мы решили усложнить обе программы - добавили много четверных. На тренировках все хорошо, а на соревнованиях морально тяжело оказалось. А от этого и физически было тяжело программу до конца доехать. Поэтому сейчас мы приняли решение немного вернуться назад, но это все равно намного сложнее контент, чем в том году, и хореографически, и технически. В следующем году хочу вернуть в короткую программу два четверных. У нас такая сильная конкуренция внутри сборной - это помогает двигаться вперед, расслабиться нельзя, нужно всегда выдавать свой максимум и усложнять программы.
Это мой второй чемпионат мира, но в Японии я первый раз. Тут оказалось ещё круче, чем я предполагал! Невероятная страна, каток очень удобно устроен. Аудитория потрясающая, просто удовольствие тут кататься. И столько людей - я сначала был в шоке, никогда при таких трибунах не катался.
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