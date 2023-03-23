Президент Финляндии подписал законы о членстве страны в НАТО

Глава государства лаконично прокомментировал акт подписания фразой: „Вот они“, после чего покинул зал президентского дворца, где собрались журналисты, передает финская медиакомпания Yle. Теперь внутренние законодательные процедуры, необходимые для присоединения страны к альянсу, завершены, уточняет газета Helsingin Sanomat.

Парламент Финляндии 1 марта большинством голосов поддержал предложение правительства о вступлении республики в Североатлантический альянс. Депутаты одобрили Североатлантический договор, а также соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала.

Турция и Венгрия пока не одобрили заявки Хельсинки и Стокгольма

Швеция и Финляндия в мае 2022 года отказались от традиционного нейтралитета на фоне военного вторжения России в Украину и подали заявления на вступление в НАТО. В настоящее время обе заявки одобрили 28 из 30 стран блока, за исключением Турции и Венгрии. Позиция Анкары в отношении вступления в альянс Швеции резко ужесточилась после январской правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Венгерский парламент, как ожидается, проголосует по финской заявке 27 марта. Решение по Швеции Будапешт примет позже. Парламент Швеции уже проголосовал за членство королевства в НАТО.