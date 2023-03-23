Анна Леванди о знакомстве с мужем Алларом: сразу возникло особое чувство

Аллар и Анна вспоминали Олимпийские игры в Калгари в 1988 году, где Аллар завоевал бронзовую медаль в лыжном двоеборье. После банкета по случаю окончания Олимпийских игр и чествования чемпионов и призеров, вечером все отправились на неофициальную часть - на дискотеку, где и встретились герои передачи.

„Мы танцевали, танцевали и в какой-то момент стали танцевать вместе. Все пошло очень хорошо, и почти сразу появилось особое чувство. Это было очень приятное ощущение“, - радостно вспомнила Анна события 35-летней давности.

Аллар же неохотно вспоминает прошлые истории и не хочет о них говорить публично. „Какая-то часть жизни должна оставаться личной. Я немного суеверен насчет того, что чем больше мы раздаем себя, тем больнее. Хочу оставить что-то для себя“, — говорит Аллар.

Когда ведущая передачи Грете Лыбу спросила пару, были ли 34 года, проведенные в браке, веселыми и романтичными, Аллар кивнул в ответ на этот вопрос, а Анна рассмеялась. Анна сказала, что в браке нужно много работать. „Это как работа — необходимо работать, чтобы был результат“, — сказала Анна, но не раскрыла, что имела в виду под работой. Аллар отметил, что хороший брак требует воли и любви. „Это все у нас есть“, — отметил он.

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