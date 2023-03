Совет Eesti Energia утвердил состав нового правления: кто поведет компанию к углеродно-нейтральному будущему?

Андрус Дурейко работал председателем правления Ericsson Eesti AS с 2018 года, до этого он работал на различных должностях поставщика решений и оборудования мобильной связи Ericsson, в том числе в качестве члена правления Ericsson Eesti AS в области технологий и регионального руководителя украинского Ericsson в сфере мобильной связи. С 1999 года он являлся членом правления Ericsson Eesti AS.