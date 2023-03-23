Совет Eesti Energia утвердил состав нового правления: кто поведет компанию к углеродно-нейтральному будущему?

С апреля за продажу решений для клиентов и обслуживание в правлении Eesti Energia будет отвечать Келли Тосс-Каасик, финансовым директором станет Марлен Тамм, а руководителем по развитию энергетических решений концерна – Кристьян Кухи. За стратегические проекты развития концерна и научную деятельность будет отвечать Райне Пайо. В роли исполнительного директора будет председатель правления Андрус Дурейко.

„Цель Eesti Energia достичь углеродной нейтральности к 2045 году означает необходимость строительства новых экологичных производственных мощностей, предложения клиентам комплексных энергетических решений, увеличения доли дигитализации и внедрения новых технологий. Команда благодарит совет за оказанное доверие и полностью привержена реализации стратегии предприятия“, – сказал председатель правления Андрус Дурейко.

„Совет Eesti Energia хотел привнести свежий взгляд на управление предприятием, чтобы достичь амбициозных целей, сохранив при этом основные компетенции. Андрус Дурейко собрал хорошо сбалансированную и высокомотивированную команду, у которой есть все предпосылки для того, чтобы вести Eesti Energia к углеродно-нейтральному энергетическому будущему“, – сказала председатель совета Анне Мере.

Андрус Дурейко работал председателем правления Ericsson Eesti AS с 2018 года, до этого он работал на различных должностях поставщика решений и оборудования мобильной связи Ericsson, в том числе в качестве члена правления Ericsson Eesti AS в области технологий и регионального руководителя украинского Ericsson в сфере мобильной связи. С 1999 года он являлся членом правления Ericsson Eesti AS.

Келли Тосс-Каасик присоединилась к Eesti Energia в 2007 году, она занимала различные должности в области управления персоналом, в 2019-2021 годах руководила командой партнеров по персоналу концерна Eesti Energia. С 2021 года Тосс-Каасик является руководителем сферы клиентского опыта, отвечая за развитие пути клиента, электронных каналов и процессов обслуживания.