В столице запустили асфальтовый завод и начали летний ремонт дорог

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, в первую очередь работы проводятся на магистралях и улицах, по которым движется общественный транспорт. „Вблизи квартирных домов постараемся работать так, чтобы в ночное время минимально тревожить людей. На крупных магистралях, в свою очередь, ремонт будет проходить в основном по ночам, чтобы как можно меньше затруднять движение“, - сказал Свет.

На этой неделе ремонт дорог начнется на Лаагна теэ и Петербури теэ. Затем работы продолжатся на Смуули теэ, Нарвском шоссе, улицах Тяхесаю и Кярбери. План ремонтных работ и его объем будут утверждены не позднее 1 мая.

В городском бюджете на 2023 год на ремонт дорог выделено 9,6 млн евро, за первые два месяца этого года на зимние дорожные ремонтные работы было направлено 1,6 млн евро. Ликвидация дорожных выбоин в столице проходит круглогодично, но для ремонта в зимнее время используется зимняя асфальтовая смесь, которую с потеплением придется удалить и провести ремонт выбоин при помощи летней смеси. Для запуска асфальтового завода необходимо, чтобы средняя суточная температура установилась выше пяти градусов тепла.