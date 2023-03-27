Забор с антивоенными плакатами на таллиннской улице Пикк — ничей?(79)
Свалка, бардак и позор для Таллинна — все это часто можно услышать про небольшой отрезок самой длинной улицы Старого города. Именно там расположено посольство РФ в Эстонии, рядом с которым почти год на импровизированном стенде высказываются те, кто против войны. Но по улице Пикк есть сразу несколько вопросов: как долго будет находиться временная конструкция, почему после митингов участники не уносят плакаты с собой и почему внезапно оказалось, что убирать пришедшие в непригодность экспонаты и увядшие цветы некому? На все вопросы попытался ответить RusDelfi.
„Я против войны, но бардак с улиц Старого города нужно убрать!“
В социальных сетях периодически поднимается тема импровизированной выставки плакатов антивоенной тематики. Зачастую обсуждение заканчивается не конструктивной критикой, а массовыми обвинениями. К примеру, часть улицы Пикк называют „гадюшником, который устроили в Старом городе“. „Я против войны! Но бардак и плакаты с „факами“ на улицах Старого города нужно убрать! — делится своими мнением пользователь фейсбука. — Старый город входит в список наследия ЮНЕСКО, зачем его в помойку превратили?“
Еще один пользователь сети высказывает мнение о том, что Таллинн — „очень красивый старый город, надеюсь, и останется таким красивым! А грязь должна быть в мусорке! Хочется верить, что наши чиновники нам помогут в очистке улиц, так как сколько там не проходила, вижу только улыбающиеся лица туристов, а смешного там мало. Это война, это беда, но нельзя усеивать повсеместно ужасами войны каждый город, кто в теме, то в ютюбе все прочтет и найдет единомышленников! А мы с друзьями хотим видеть Мир и Лад в стране, несмотря на десятки войн, что происходят вокруг нас!“
Недовольство импровизированной стеной выражения мнений стало проявляться практически с самого начала войны в Украине.
В ноябре 2022 года жители города обратились к мэру Таллинна Михаилу Кылварту с публичным обращением убрать мусор с улицы Пикк.
„Просим разрешения убрать нецензурные и откровенно грязные плакаты и всю ненужную атрибутику, которая делает наш Старый город неряшливым, убивает его красоту и самобытность. Просим убрать всё, что делает общую картину улицы Пикк безобразной и грязной“, — под таким обращением подписались члены оргкомитета общественного движения за „Коос“.
Кто следит за состоянием импровизированного стенда?
Будний день. Возле посольства немноголюдно, лишь изредка вдоль стены с антивоенными плакатами неспешно прогуливаются туристы. На фоне большого плаката „Россия! Ваш диктатор убивает детей!“ фотографируется пожилая пара из Финляндии. Сухо делятся, что делают фото на память, потому что в Хельсинки такого нет.
Чуть вдалеке стоит патрульная машина. По словам полиции, посольство Российской Федерации - как и посольство Украины - находится под охраной Департамента полиции и погранохраны с момента начала войны.
Красной краской с эффектом кровоподтеков написано „Путин - террорист. Слава Украине!“. Черный плакат с едва читаемой надписью: „Сегодня в маршрутке девчушка лет четырех спросила маму: „А если всем попросить Путина, он выключит войну?“ С мамой плакала половина маршрутки... Путин, выключи войну!“
Одежды и мягких игрушек c красной краской стало значительно меньше, но они еще есть. Некоторые плакаты выглядят достаточно потрепанными. Возле забора лежат давно увядшие цветы.
Возникает резонный вопрос: кто отвечает за то, чтобы следить за состоянием этого забора? В пресс-службе горуправы прокомментировали, что пространство перед зданием посольства на улице Пикк с момента начала войны находится под охраной Департамента полиции и погранохраны. „Учитывая то, что в данном случае ситуация не является типичной для городского пространства, все вопросы, касающиеся этой территории, решаются в сотрудничестве с упомянутым департаментом. В том числе это относится и к темам, связанным с благоустройством“, — отметили в пресс-службе.
Без оскорбительных надписей и фотографий погибших на войне детей
В пресс-службе полиции ответили, что уборкой улиц департамент не занимается. Тогда возникает вопрос, что делать с пришедшими в непригодность плакатами, могут ли их убрать обычные жители Таллинна.
„За все время мы неоднократно фиксировали попытки снять плакаты, цветы и прочие предметы с импровизированного стенда. В таких случаях полиция вмешивается и объясняет, что так делать нельзя“ — рассказывает RusDelfi руководитель группы охраны Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.
Точно так же полиция просит не выставлять на обозрение плакаты или предметы, которые могут вызвать у других людей негативные эмоции или чувства, спровоцировать конфликтные ситуации. Имеются в виду оскорбительные надписи или предметы, в том числе неэтичные изображения, например, фотографии погибших на войне детей.
В сентябре 2022 года в рамках антивоенного митинга возле посольства РФ в Таллинне среди прочих атрибутов, которые люди принесли на место для выражения своего протеста, можно было лицезреть розово-лиловый фаллоимитатор. Стражи порядка попросили убрать его с видного места, предварительно сфотографировав.
В полицию поступали обращения от людей, которые нашли неуместным размещение таких плакатов в центре города. Все они получили разъяснения и, в подавляющем большинстве случаев, повторно с такими жалобами в полицию не обращались.
Редакция RusDelfi отправила запрос в посольство Российской Федерации в Эстонии, чтобы получить комментарий по поводу размещения возле их здания антивоенных плакатов, а также уборке территории у забора, но на момент публикации ответ получен не был.
„Процент плакатов, которые висят на заборе после митинга — ничтожен“
„В разных странах проходят митинги, но все плакаты уносят с собой и приводят в порядок место проведения митинга. Почему в Таллинне не так?“ — задаются вопросом некоторые жители Эстонии.
Организатор антивоенных российских митингов возле посольства РФ Николай Артеменко не видит ничего плохого в том, что после митингов участники оставляют антивоенные плакаты. „Забор на улице Пикк установлен как временная конструкция, которая не является какой-либо достопримечательностью или частью архитектурного ансамбля, и это во многом, как для участников митинга, так для жителей Таллина, для украинцев — единственная возможность выразить свое отношение к путинскому режиму. Это акт своего несогласия. Что еще можно сделать? Провести пикет или написать петицию? Но не для всех это релевантно. А здесь все достаточно просто и понятно: есть забор, и здесь можно повесить свое отношение к российскому руководству. Это некий символизм, и, мне кажется, это мирный ненасильственный протест, который достойно органично вписывается в общую картину“.
Также, по словам Николая, к забору возле посольства несут свои способы высказывания не только участники митингов. „Изначально плакаты сюда стали приносить украинцы, и уже потом — белорусы, россияне, эстонцы. Получилась такая межкультурная и межнациональная стена выражения своих мнений. Процент же плакатов, которые висят после митинга — ничтожен. Чаще всего — пара-тройка“.
Николай считает, что забор после посольства нужно оставить. „Но если жители Таллинна подпишут петицию и проголосуют против стены, то нужно будет убрать. Потому что, в первую очередь, мы здесь на правах гостей, и как скажут жители Таллина, так, разумеется, и надо сделать“.
„Недовольные плакатами люди могут поехать в Украину и посмотреть на разрушенные российскими снарядами города“
Председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык отмечает, что ей, как и любому жителю города, приятно гулять по ухоженным и чистым улицам, любоваться цветочными клумбами и видеть всюду в городе порядок.
„Как так случилось, что у посольства Российской Федерации улица „захламлена“ плакатами „не самого приятного содержания“? Тем, кто недоумевает по этому поводу, хочу напомнить, что Россия, которую представляет посольство, ведет против суверенного государства беспощадную геноцидную войну, убивая десятки тысяч людей, разрушая города и культурные памятники. И плакаты служат напоминанием об этой страшной войне тем людям, кто хочет о ней забыть. Можно еще посоветовать недовольным плакатами людям поехать в Украину и посмотреть на разрушенные российскими снарядами города, на „захламленные“ после прилета ракет улицы Харькова, Киева, Николаева и других городов. Именно для того, чтобы улицы Таллинна не постигла участь разрушенных улиц украинских городов, чтобы сохранилось историческое наследие нашей страны, и стоят эти плакаты – как символ протеста против российской агрессии, которая может распространиться и на другие европейские страны“.