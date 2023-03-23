Финский бизнесмен хочет купить „Манчестер Юнайтед“

Финский предприниматель хочет приобрести „красных дьяволов“ совместно с болельщиками. Сообщает „Чемпионат“.

„Любой клуб в конечном счёте должен принадлежать болельщикам. Нынешнее развитие, когда шейхи-миллиардеры и олигархи захватывают клубы и контролируют их как свои личные игровые площадки, — нездоровая тенденция.

Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее $ 3,9 млрд. Это означает, что, если бы каждый из фанатов присоединился к покупке клуба, общая сумма на одного болельщика составила бы менее $ 6. Моя заявка построена на равенстве с болельщиками. Моя компания профинансирует половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит фанатов через новую компанию, которая создаётся для этой конкретной цели, участвовать в другой половине. Если каждый фанат присоединится, это означает менее $ 3 на каждого фаната.

Каждый болельщик, который присоединится, будет иметь доступ к приложению, которое сможет использовать для участия и голосования при принятии решений по футбольным вопросам, касающимся клуба. Не будет приниматься никаких решений, которые не поддерживаются большинством фанатов“, — заявил Циллиакус.

Циллиакус пробился на вершину делового мира через Nokia. В возрасте 25 лет он стал директором Nokia по глобальным коммуникациям, основатель и председатель Novom Group, а также владелец хоккейного клуба „Йокерит“.

Семья американского спортивного бизнесмена Малкольма Глейзера, владеющего „Манчестер Юнайтед“ с 2005 года, почти четыре месяца назад объявила, что клуб снова выставлен на продажу.

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