Что такое ипотека второй очереди и когда её можно использовать?

Также ипотечный кредит второй очереди подходит для оплаты расходов по обучению или оздоровительных процедур. Обучение заграницей – это большая инвестиция в саморазвитие, которая требует оплаты расходов по обучению и проживанию. В отношении оплаты расходов, связанных со здоровьем, многие знают по собственному опыту, сколько может стоить визит к зубному врачу, установка импланта или решение на первый взгляд маленькой проблемы со здоровьем, которое является неизбежным и необходимым.

Ипотечный кредит второй очереди подходит для инвестиций, которые могут быть выше среднего уровня. Например, ипотечный кредит можно использовать для покупки машины, для ремонта жилья, обновления системы отопления, утепления дома или покупки кухонной мебели и замены бытовой техники.

Для обеспечения жилищного кредита на квартиру Марта установлена ипотека первой очереди 65 000 евро. Это значит, что дополнительно Март может получить ипотечный кредит второй очереди в размере до 10 000 евро, что является для него вполне достаточной суммой для того, чтобы сделать дома кое-какие работы.

Под залог ипотеки можно получить кредит максимально до 75% от стоимости залога. Эта граница действует и тогда, когда под залог ипотеки есть желание получить несколько кредитов.

Если остаток по жилищному кредиту с годами уменьшился или стоимость недвижимости со временем увеличилась, под залог той же самой квартиры или дома можно ходатайствовать о получении другого кредита, который называется ипотечным кредитом второй очереди.

Реализуй новую бизнес-идею или проект

О получении ипотечного кредита второй очереди можно ходатайствовать и для начала предпринимательской деятельности или для реализации новых проектов. Для того, чтобы стать самому себе работодателем или вырастить из своего хобби что-то большее, необходимо найти первичные инвестиции, для чего подходит ипотечный кредит второй очереди. Для развития бизнеса существует предназначенный для микропредприятий кредит на развитие, который предлагается в отличии от обычных кредитов на более гибких условиях.

Объединение уже взятых обязательств или рефинансирование

При взятии различных кредитов в нескольких разных местах их обслуживание может стать непосильным и хлопотным. Но и в этом случае можно подать ходатайство на получение ипотечного кредита второй очереди, чтобы объединить все имеющиеся обязательства и в дальнейшем платить их одним платежом. В большинстве случаев так возможно и продлить срок кредитования, что позволит уменьшить размер ежемесячных платежей.

Бери кредит продуманно и разумно

Юрист Hüpoteeklaen Кадри Уус говорит, что ипотечный кредит второй очереди является малоизвестным, и часто люди даже не знают, что в дополнение к уже полученному жилищному кредиту у них есть возможность получить под тот же залог и другой кредит.

Однако Уус призывает не брать кредиты легкомысленно. Необходимость взять кредит и возможность его оплачивать следует всегда основательно взвесить. Всегда нужно иметь в виду уже имеющиеся обязательства и ежемесячные расходы (в том числе расходы нп проживание, на еду, расходы, связанные с детьми, расходы на связь и тд). При подаче заявки на кредит оцениваются обязательства заёмщика и его финансовая состоятельность. В соответствии с распоряжением Банка Эстонии общепринятым принципов является то, что все кредитные обязательства заёмщика не могут превышать 50% от суммы всех его доходов.