Что такое ипотека второй очереди и когда её можно использовать?
При планировании больших расходов обычно необходимо найти дополнительные деньги. Если у тебя уже взят жилищный кредит под залог квартиры или дома, и тебе нужен новый кредит для ремонта или для других крупных расходов, то можно взять ипотечный кредит второй очереди, который предлагается по сравнению с краткосрочными кредитами или кредитными картами на более выгодных условиях.
Ипотечный кредит второй очереди
Ипотечный кредит второй очереди – это кредит, который выдаётся под недвижимость, уже ранее обременённую ипотекой. Ипотека первой очереди в большинстве своём связана с жилищным кредитом.
Если остаток по жилищному кредиту с годами уменьшился или стоимость недвижимости со временем увеличилась, под залог той же самой квартиры или дома можно ходатайствовать о получении другого кредита, который называется ипотечным кредитом второй очереди.
О получении какого по размеру ипотечного кредита второй очереди можно ходатайствовать?
Под залог ипотеки можно получить кредит максимально до 75% от стоимости залога. Эта граница действует и тогда, когда под залог ипотеки есть желание получить несколько кредитов.
Для наглядности возьмем, например, 2-комнатную квартиру в Мустамяэ, стоимость которой составляет 100 000 евро. Владелец квартиры Март взял на её покупку жилищный кредит, остаток которого на сегодня составляет 50 000 евро.
Теперь Март хочет сделать в квартире ремонт. Для этого он может подать ходатайство на получение ипотечного кредита второй очереди.
Для обеспечения жилищного кредита на квартиру Марта установлена ипотека первой очереди 65 000 евро. Это значит, что дополнительно Март может получить ипотечный кредит второй очереди в размере до 10 000 евро, что является для него вполне достаточной суммой для того, чтобы сделать дома кое-какие работы.
Купи машину, сделай ремонт или отправляйся учиться
Ипотечный кредит второй очереди подходит для инвестиций, которые могут быть выше среднего уровня. Например, ипотечный кредит можно использовать для покупки машины, для ремонта жилья, обновления системы отопления, утепления дома или покупки кухонной мебели и замены бытовой техники.
Также ипотечный кредит второй очереди подходит для оплаты расходов по обучению или оздоровительных процедур. Обучение заграницей – это большая инвестиция в саморазвитие, которая требует оплаты расходов по обучению и проживанию. В отношении оплаты расходов, связанных со здоровьем, многие знают по собственному опыту, сколько может стоить визит к зубному врачу, установка импланта или решение на первый взгляд маленькой проблемы со здоровьем, которое является неизбежным и необходимым.
Реализуй новую бизнес-идею или проект
О получении ипотечного кредита второй очереди можно ходатайствовать и для начала предпринимательской деятельности или для реализации новых проектов. Для того, чтобы стать самому себе работодателем или вырастить из своего хобби что-то большее, необходимо найти первичные инвестиции, для чего подходит ипотечный кредит второй очереди. Для развития бизнеса существует предназначенный для микропредприятий кредит на развитие, который предлагается в отличии от обычных кредитов на более гибких условиях.
Объединение уже взятых обязательств или рефинансирование
При взятии различных кредитов в нескольких разных местах их обслуживание может стать непосильным и хлопотным. Но и в этом случае можно подать ходатайство на получение ипотечного кредита второй очереди, чтобы объединить все имеющиеся обязательства и в дальнейшем платить их одним платежом. В большинстве случаев так возможно и продлить срок кредитования, что позволит уменьшить размер ежемесячных платежей.
Бери кредит продуманно и разумно
Юрист Hüpoteeklaen Кадри Уус говорит, что ипотечный кредит второй очереди является малоизвестным, и часто люди даже не знают, что в дополнение к уже полученному жилищному кредиту у них есть возможность получить под тот же залог и другой кредит.
Однако Уус призывает не брать кредиты легкомысленно. Необходимость взять кредит и возможность его оплачивать следует всегда основательно взвесить. Всегда нужно иметь в виду уже имеющиеся обязательства и ежемесячные расходы (в том числе расходы нп проживание, на еду, расходы, связанные с детьми, расходы на связь и тд). При подаче заявки на кредит оцениваются обязательства заёмщика и его финансовая состоятельность. В соответствии с распоряжением Банка Эстонии общепринятым принципов является то, что все кредитные обязательства заёмщика не могут превышать 50% от суммы всех его доходов.
Получение второго ипотечного кредита во многих случаях является более выгодным, чем какое-либо другое решение по финансированию. Кредитные карты и малые кредиты в основном предлагаются с более высокими интрессами и более короткими сроками возврата. Это влечёт за собой большую ежемесячную кредитную нагрузку. Срок ипотечного кредита может быть до 20 лет, и благодаря залогу в виде недвижимости интресс по нему может быть ниже. Заёмщик всегда может вернуть кредит с нефиксированной процентной ставкой до наступления срока окончания договора. Известив об этом за 3 месяца расходы по досрочному возврату кредита не взымаются. Если заёмщик в будущем не желает больше брать кредит под залог недвижимости, то нужно будет оплатить нотариальные расходы и госпошлину по погашению ипотеки, так как ипотечная отметка из крепостной книги сама по себе не пропадает.
Длительный период позволяет кажущимися вначале большими суммы распределить лучше. Если как результат это поможет снизить расходы своего домохозяйства или обеспечить себе более комфортные условия жизни, то в любом случае это окупится.
Узнай стоимость своей недвижимости
Если жильё уже обременено ипотекой, то в первую очередь нужно выяснить, каков на сегодня по размеру остаток имеющегося кредита и какова настоящая рыночная стоимость твоей недвижимости.
Для нахождения стоимости недвижимости можно заказать оценочный акт. Более быстрый результат можно получить, использовав какую-нибудь программу в интернете. Например, на странице kv.ee есть вспомогательный калькулятор, с помощью которого можно самому посчитать, какова ориентировочная стоимость твоей недвижимости.
Кадри Уус советует обязательно посмотреть, что написано в имеющихся договорах жилищного кредита и установления ипотеки. Например, в определённых случаях обязательно необходимо известить своего ипотекодержателя об установлении дополнительной ипотеки даже тогда, когда интресс у другого кредитора лучше, чем имеющийся.
Спроси совет у специалистов
Если ты хочешь подать заявку на получение ипотечного кредита второй очереди или спросить совет в отношении получения кредита или рефинансирования, Кадри Уус советует обратиться к консультантам из Hüpoteeklaen, которые дадут совет совершенно бесплатно.
„Hüpoteeklaen следует хорошим обычаям кредиторов и кредитных посредников и является действующим под надзором финансовой инспекции участником рынка. Это значит, что мы ценим прозрачность предлагаемых нами услуг и понятность их для потребителя. Мы являемся ответственными кредиторами и предлагаем каждому клиенту подходящий именно ему кредитный продукт“, говорит Уус.
Для ходатаев о получении ипотечного кредита оценка недвижимости является бесплатной. Заявку можно подать на странице www.hypoteeklaen.ee, предварительное предложение поступит в почтовый ящик уже в течение 1 рабочего дня. Если условия по кредиту подойдут, то кредитные деньги поступят на счёт заёмщика уже через 2–3 дня после заключения нотариального договора.
Для чего подходит ипотечный кредит второй очереди?
для ремонта жилья
для утепления дома
для замены крыши
для смены домашней техники на более экономичную
для обновления системы отопления
для покупки машины
для оплаты расходов на обучение
для оплаты расходов, связанных со здоровьем
для начала своего бизнеса
для рефинансирования имеющихся кредитных обязательств.
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