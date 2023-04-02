Новости Эстонии
02.04.2023, 08:57

Что нужно сделать, чтобы наследники с точностью выполнили распоряжения, вытекающие из завещания?

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Priidu Pärna
notar, Omanike Keskliidu juhatuse liige
ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

Читатель, обратившийся в газету Maaleht, попросил ответить на вопросы, которые волнуют его в связи с намерением составить завещание.

„Я хочу составить нотариально заверенное завещание, но разделить имущество не так, как оно могло бы быть разделено официально. Наверняка это вызовет недовольство наследников, и я не исключаю, что они попытаются уклониться от исполнения моей воли. Не надежнее ли будет указать в завещании исполнителя завещания? Как оформить исполнителя завещания? Конечно, я должен сообщить, что считаю его своим доверенным лицом. Каким образом исполнитель завещания сможет оформить свои права, когда дело дойдет до раздела наследства?

Отвечает нотариус Прийду Пярна:

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