Коалиционные переговоры: модель финансирования ERR нужно менять, Netflix следует обложить налогом

Участники коалиционных переговоров подводят итоги дня на пресс-конференции, которая началась в 15 часов.

Март Вырклаэв (Партия реформ): обсуждалось усиление надзора за партиями. Финансирование партий должно быть прозрачным. По выборам президента договорились, что кандидатов можно будет раньше выдвигать, чем это было до сих пор.

Планируется изменить избирательные округа.

Все министр должны найти в своих сферах деятельности строки расходов, где можно было бы сэкономить. „Нужны реформы и нужны позиции, где можно сэкономить“, - сказал Вырклаэв.

В сфере культуры поддерживается дигитализация. Будет принят новый закон о библиотеках.

Кристина Каллас (Eesti 200) отметила, что государственное управление должно быть оперативнее и эффективнее.

По ее словам, обсуждалась зарегулированность государственной жизни. В определенных областях правовых норм слишком много, в некоторых - слишком мало. Идет анализ, что здесь можно изменить.

Каллас сказала, что участники переговоров обсуждали тему экспорта культуры. Эстонские фильмы, например, могли бы смотреть по всему миру. „Культура - это не только расходы, но и часть доходов экономики“, - сказала она.

Пирет Хартман (СДП) призналась, что самое горячее обсуждение было связано с вопросами оплаты труда и социальных гарантий творческих работников. Было сделано несколько предложений. „Обсуждение мы продолжим. Соглашение еще не достигнуто. Но я оптимист - достигнем“.

Хартман затронула вопрос закона о ERR (Эстонская общественно-правовая телерадиокомпания). Она отметила, что руководить ERR должны эксперты, а финансирование должно быть более независимым от политических сил.

Как сказала Хартман, стриминговые платформы можно было бы обложить налогом. Как именно - тема дальнейшего обсуждения.

„Договорились в принципе. Доход мог бы быть 1-2 млн евро“, - сказала Хартман.

Отвечая на вопросы, стороны отметили, что культура политических дебатов в Рийгикогу нуждается в развитии.