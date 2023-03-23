Под Тарту появится крупнейший в регионе Selver

„Открытие Raadi Selver знаменует собой для Selver тенденцию развития торговых площадей, которую мы уже давно наблюдаем в Харьюмаа, и которая достигла и Южной Эстонии – продуктовые магазины и аутлет-парки стали строить вне городов или вблизи крупных объездных дорог. Raadi Selver, который будет возведен на пересечении Восточной кольцевой автодороги (отрезок будет построен в рамках четвертого этапа) и шоссе Кырвекюла-Тарту, смотрит в будущее, где граница между городом и Тартуской волостью больше не будет восприниматься четко, и появится целостный жилой район, через который проходят важные транзитные коридоры“, – сообщила член правления Selver Кристи Ломп.

Площадь брутто будущего магазина Selver составит 3400 m2. Открытие запланировано на лето 2024 года.

Помимо Selver, в здании разместятся два или три небольших арендатора, которые будут предоставлять услуги, необходимые местным жителям в дополнение к продуктовому магазину.

В Raadi Selver запланирован прилавок пекарни Selveri Pagarid с пиццей, булочками и другой вкусной выпечкой, приготовленной на месте; обширный прилавок рыбной и мясной продукции Selver и, конечно же, прилавки кулинарии и горячих блюд. Помимо представительного выбора продуктов питания, на стеллажах также будет представлен широкий ассортимент промышленных товаров.

В тартуском районе Раади и по другую сторону границы города застройщики запланировали ряд будущих проектов, которые обеспечат район множеством новых объектов недвижимости и, соответственно, жителями. Raadi Selver будет располагаться рядом с еще не завершенным участком будущей Восточной кольцевой дороги, которая соединяет шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа с шоссе Йыхви-Тарту-Валга.

В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входят интернет-магазин e-Selver, обеспечивающий доставку по всей Эстонии, 71 магазин Selver, 2 магазина Delice и мобильный магазин Selver – общей торговой площадью 117 000 м². Дочернее предприятие Selver – Kulinaaria OÜ –является крупнейшим в Эстонии производителем готовых блюд, также изготавливающим готовые блюда под торговой маркой Selveri Köök. Selver входит в биржевое предприятие – концерн Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой около 3500 человек.