Таллиннский центр отходов установит в городе новые контейнеры для сбора одежды

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, в Таллинне эффективная система сбора одежды, предназначенной для повторного использования, и текстиля.

„В Таллинне сейчас установлено более 20 контейнеров для сбора пригодной к использованию одежды и текстиля, в которые горожане могут принести свою старую одежду в хорошем состоянии, домашний текстиль, аксессуары, обувь и игрушки. Одежду в хорошем состоянии принимают бесплатно также на станциях по приему отходов в Пяэскюла и Пальяссааре. Новые контейнеры сделают процесс сдачи для повторного использования ненужной, но хорошей одежды более удобным. Предстоит большая работа по организации отдельного сбора отходов из текстиля“, - сказал Вимм.

Для администрирования контейнеров Таллиннский центр отходов заключил договор с центром сортировки Humana Sorteerimiskeskus OÜ, который обеспечит регулярное опустошение контейнеров. Контейнеры опустошаются несколько раз в неделю, если контейнеры заполняются быстрее, их опустошение происходит ежедневно.

Humana обладает продолжительным опытом обращения с использованной одеждой. Предприятие ежегодно собирает около 2000 тонн одежды по всей Эстонии, 20% направляются на благотворительность, 25% - в магазины предприятия по всей Эстонии и Латвии, 50% отправляются на экспорт в третьи страны как на повторное использование, так и на переработку. Лишь 5% отсортированного товара не подходят ни в одну из категорий и выбрасываются либо сжигаются.

Эстонская академия художеств в январе опубликовала результаты исследования, которое показало, что в Эстонии не создано хороших условий для приема использованного текстиля от потребителей. Поэтому важнее всего организовать отдельный сбор пригодных для использования текстильных изделий, чтобы их можно было направить на повторное использование. Это можно сделать при помощи контейнеров для сбора использованной одежды.