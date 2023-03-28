ЗАКОН ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ | Как теперь рассчитываются суммы алиментов? В какой степени это зависит от размера семейных пособий?

Обязательство по содержанию ребенка можно исполнять как в виде ежемесячной выплаты алиментов, так и разделением расходов, связанных с содержанием ребенка. Если постоянным местом жительства ребенка/детей является место жительства одного из родителей, как правило, проживающие отдельно родители договариваются о выплате алиментов. В идеальной ситуации родители решают между собой, каким образом и в каком объеме исполнять обязанность по обеспечению ребенка, но в случае возникновения спора на помощь приходит суд.