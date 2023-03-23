Экономика
23.03.2023, 13:25

Наконец-то! Сегодня электроэнергия невероятно дешевая

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня поистине счастливый день для владельцев биржевого пакета: средняя цена электроэнергии очень низкая.

Сегодня средняя биржевая цена электроэнергии составляет 33 евро за мегаватт-час. Для сравнения, средняя биржевая цена электроэнергии 17 августа с 18:00 до 19:00 составляла целых 4000 евро за мегаватт-час. В декабре 2021 года электричество стоило 1000,07 евро за МВтч. Так что разница с нынешним существенная и есть надежда, что цена на электроэнергию продолжит падать.

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