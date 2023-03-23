МНЕНИЕ | В нынешней холодной войне западная демократия выглядит слабее, чем в предыдущей

Мир вновь разделился на соперничающие восточную и западную силы, но что это: новая холодная война или подогретые объедки от предыдущей? Правильный ответ: отчасти, и то, и другое. Для Владимира Путина борьба сверхдержав 20 века никогда не кончалась, хотя в экономической и военной сферах там и был выявлен явный победитель, которым стал отнюдь не СССР. Президент России настроен по меньшей мере стереть это унижение, как его представляет народ. Но в других областях движение России идет по нисходящей траектории.