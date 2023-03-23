„Драматический“ инцидент: автомобиль, на котором ехал Рейнсалу в Киеве, загорелся

Инцидент произошел по пути из Киева в Житомир, когда бронированный джип, который Департамент полиции и погранохраны Эстонии предоставил в пользование нашему послу Каймо Кууску и в котором ехал Рейнсалу, загорелся.

„Речь идет о бронированном автомобиле, и он загорелся. Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сидении, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя“, - рассказал министр.

Возгорание проводов привело к блокировке дверей, и какое-то время их не удавалось открыть. В итоге все-таки удалось открыть задние двери. По словам Рейнсалу, это случилось вовремя, поскольку автомобиль уже буквально превратился в газовую камеру.

Это не единственная опасная ситуация, в которой оказался министр в этой поездке. Как мы уже писали, из-за воздушного налета Рейнсалу пришлось укрыться в убежище. Атака дрона произошла всего в нескольких километрах от места, где он находился. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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