Творчество, любовь, наркотики: а вы уже посмотрели фильм о вечной молодости?
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел фильм „Вечно молодые“ и написал критическую рецензию, в которой обрисовал общий сюжет и посыл фильма. А вот стоит ли его смотреть - решение за вами.
Я никогда не учился в актёрском училище, не посещал курсов актёрского мастерства и не жил в общежитии. Так скучно сложилась моя жизнь. У меня никогда не было чувства безусловной принадлежности к какому-то коллективу, так, чтобы он казался мне как минимум чем-то равным семье, если не большим, чем семья, чтобы отношения внутри этого коллектива и являлись бы для меня всей остальной жизнью – как, условно говоря, на работе, так и вне её.
Тем не менее, при просмотре фильма Валерии Бруни-Тедески „Вчечно молодые“ я могу проассоциировать себя с героями и сопереживать им. Отчасти потому, что студенческая жизнь более-менее везде одинакова, будь то школа актёрского мастерства, или какой угодно любой другой университет. Отчасти же потому, что фильм сделан талантливо и с любовью к этим временам, к этим людям и к этим настроениям. К тому же, как я уже неоднократно писал, снимать о своих детстве или (как в данном случае) юности получается хорошо почти у всех. Во многом потому, что не нужно сильно прорабатывать настроение и заморачиваться на сложные психологические расклады. Запасись чувством ностальгии – и дело более-менее сделано.
В центре фильма – группа из двенадцати молодых людей, прошедших жестокий отбор в одну очень престижную французскую актёрскую школу. Среди этих двенадцати – Стелла, по всей видимости, альтер-эго самой Бруни-Тедески, девушка из аристократической, в отличие от многих своих однокурсников, семьи, с мечтой о сцене. Как положено протагонистке в такого рода фильмах, Стелла оказывается в числе двенадцати поступивших, а дальше начинается та самая жизнь, ради которой они всё это и затевали. Студенты под руководством одного из своих наставников, Патриса Шеро (играет которого чудесный бывший Бруни-Тедески, Луи Гаррель) ставят раннюю чеховскую пьесу „Платонов“, с другим наставником они ставят „Пантесилею“ Клейста, а параллельно занимаются тем, чем везде и во все времена занимаются все студенты мира – влюбляются, гуляют, пьют, спят друг с другом в разных составах и пропорциях, принимают разные наркотики, не очень замечают существующий вокруг них мир. О мире вокруг, собственно, нам сообщают ровно один-единственный фрагмент информации в виде телевизионной новости об аварии на Чернобыльской АЭС, таким образом отчёркивая временной промежуток.
Для персонажей фильма главное – не то, что на Европу надвигается облако радиоактивного пепла, о чём тревожно сообщается в новостях, а кто какую роль получит в готовящихся спектаклях, и гей ли их наставник – особенно, конечно, это интересует девушек. Юношей больше интересует экстремальное вождение и где достать тяжёлых наркотиков, которые, как некий символ времени, тоже являются одним из главных героев фильма, к сожалению, оказывающем в конечном итоге значительное влияние на происходящие события.
Но вообще это – очередной гимн собственной молодости, и в какой-то момент понимаешь, что французские студентики немного с завышенным эго (иначе не пошли бы на актёрский) – универсальны, точно так же они могли бы учиться в любом другом городе Европы, в их поведении от этого решительно ничего бы не изменилось. Молодость, музыка, творчество, любовь, наркотики – примерно одинаковы во все века и времена. Жить быстро, умереть молодым – формула универсальная, и только естественным путём обезопасив себя от её исполнения, можно что-то там рассуждать и морализаторствовать на её счёт.