Творчество, любовь, наркотики: а вы уже посмотрели фильм о вечной молодости?

Я никогда не учился в актёрском училище, не посещал курсов актёрского мастерства и не жил в общежитии. Так скучно сложилась моя жизнь. У меня никогда не было чувства безусловной принадлежности к какому-то коллективу, так, чтобы он казался мне как минимум чем-то равным семье, если не большим, чем семья, чтобы отношения внутри этого коллектива и являлись бы для меня всей остальной жизнью – как, условно говоря, на работе, так и вне её.

Тем не менее, при просмотре фильма Валерии Бруни-Тедески „Вчечно молодые“ я могу проассоциировать себя с героями и сопереживать им. Отчасти потому, что студенческая жизнь более-менее везде одинакова, будь то школа актёрского мастерства, или какой угодно любой другой университет. Отчасти же потому, что фильм сделан талантливо и с любовью к этим временам, к этим людям и к этим настроениям. К тому же, как я уже неоднократно писал, снимать о своих детстве или (как в данном случае) юности получается хорошо почти у всех. Во многом потому, что не нужно сильно прорабатывать настроение и заморачиваться на сложные психологические расклады. Запасись чувством ностальгии – и дело более-менее сделано.