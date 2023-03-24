Обновление Järve Keskus будет стоить более четырех миллионов евро
Тендер на реконструкцию торгового центра Järve Keskus выиграла компания Mapri Ehitus. Строительство начнется в ближайшие дни, а удобный доступ к магазинам будет гарантирован даже во время строительных работ.
Всего в тендере на обновление Järve Keskus участвовало шесть компаний. Победитель – Mapri Ehitus – начнет работу на этой неделе, а завершить обновления планируется в августе.
„Mapri реконструирует фасад Järve Keskus и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам. Таким образом, к августу Järve Keskus станет еще более привлекательным местом для шоппинга, – прокомментировал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – На время строительных работ магазины в центре останутся открытыми, а посетителям будет обеспечено комфортное передвижение“.
На обновление Järve Keskus будет потрачено более четырех миллионов евро. Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.
Järve Keskus является крупнейшим в Таллинне центром, предлагающим товары для дома и мебель, и ремонтные работы являются частью общей программы модернизации центра. „Järve Keskus – домашний магазин многих таллиннцев, но сюда приезжают на шоппинг со всех уголков Эстонии. Нашей сильной стороной является разнообразный выбор товаров для дома: здесь работают десятки таких магазинов. В ассортименте магазинов центра мы можем найти, например, более 7000 диванов и кресел“, - рассказал Арумаа.
„Ремонт одного из самых посещаемых торговых центров столицы требует четкого планирования и тщательного контроля в отношении производимых шума и пыли. Мы обладаем значительным опытом в том, что касается пристроек и реконструкций, и уверены, что сотрудничество с руководителями центра, администраторами, магазинами и покупателями пройдет максимально гладко“, - сказал исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос.
Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек, а в прошлом году центр посетили суммарно более 3,7 миллиона человек.
В 2021 году в центре уже были обновлены все общие зоны и зоны отдыха, расширился ассортимент магазинов и товаров. Järve Keskus выходит в крупный отечественный концерн Silikaat Grupp, которому вскоре исполняется 25 лет.
Обновления в Järve Keskus:
Результатом реконструкции станет уютный центр, где каждому посетителю будет удобно и легко передвигаться.
Во время строительных работ все магазины будут работать, центр позаботится о комфорте посетителей и продавцов.
Ремонт фасадов и входов.
Для удобства посетителей появятся шесть новых эскалаторов.
Более широкие и безопасные тротуары и пешеходные переходы.
Освещение тротуаров.
Более широкие парковочные места на открытых стоянках.
Стоянки для велосипедов возле входов.
Удобные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и семей.
Быстрый доступ к посылочным автоматам.
Обновленные магазины, крупнейшая в регионе игровая зона Mängumaa.
Обновленный открытый рынок.
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