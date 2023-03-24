Экономика
24.03.2023, 07:35

Обновление Järve Keskus будет стоить более четырех миллионов евро

 
Партнером в работах по обновлению Järve Keskus выступает международное архитектурно-инженерное бюро Novarc Group, главный архитектор Лаури Лайсаар.
Партнером в работах по обновлению Järve Keskus выступает международное архитектурно-инженерное бюро Novarc Group, главный архитектор Лаури Лайсаар.
ФОТО: Järve Keskus

Тендер на реконструкцию торгового центра Järve Keskus выиграла компания Mapri Ehitus. Строительство начнется в ближайшие дни, а удобный доступ к магазинам будет гарантирован даже во время строительных работ.

Всего в тендере на обновление Järve Keskus участвовало шесть компаний. Победитель – Mapri Ehitus – начнет работу на этой неделе, а завершить обновления планируется в августе.

„Mapri реконструирует фасад Järve Keskus и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам. Таким образом, к августу Järve Keskus станет еще более привлекательным местом для шоппинга, – прокомментировал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – На время строительных работ магазины в центре останутся открытыми, а посетителям будет обеспечено комфортное передвижение“.

На обновление Järve Keskus будет потрачено более четырех миллионов евро. Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.

Järve Keskus является крупнейшим в Таллинне центром, предлагающим товары для дома и мебель, и ремонтные работы являются частью общей программы модернизации центра. „Järve Keskus – домашний магазин многих таллиннцев, но сюда приезжают на шоппинг со всех уголков Эстонии. Нашей сильной стороной является разнообразный выбор товаров для дома: здесь работают десятки таких магазинов. В ассортименте магазинов центра мы можем найти, например, более 7000 диванов и кресел“, - рассказал Арумаа.

„Ремонт одного из самых посещаемых торговых центров столицы требует четкого планирования и тщательного контроля в отношении производимых шума и пыли. Мы обладаем значительным опытом в том, что касается пристроек и реконструкций, и уверены, что сотрудничество с руководителями центра, администраторами, магазинами и покупателями пройдет максимально гладко“, - сказал исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос.

Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек, а в прошлом году центр посетили суммарно более 3,7 миллиона человек.

В 2021 году в центре уже были обновлены все общие зоны и зоны отдыха, расширился ассортимент магазинов и товаров. Järve Keskus выходит в крупный отечественный концерн Silikaat Grupp, которому вскоре исполняется 25 лет.

Обновления в Järve Keskus:

  • Результатом реконструкции станет уютный центр, где каждому посетителю будет удобно и легко передвигаться.

  • Во время строительных работ все магазины будут работать, центр позаботится о комфорте посетителей и продавцов.

  • Ремонт фасадов и входов.

  • Для удобства посетителей появятся шесть новых эскалаторов.

  • Более широкие и безопасные тротуары и пешеходные переходы.

  • Освещение тротуаров.

  • Более широкие парковочные места на открытых стоянках.

  • Стоянки для велосипедов возле входов.

  • Удобные парковочные места для людей с ограниченными возможностями и семей.

  • Быстрый доступ к посылочным автоматам.

  • Обновленные магазины, крупнейшая в ​​регионе игровая зона Mängumaa.

  • Обновленный открытый рынок.

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