Обновление Järve Keskus будет стоить более четырех миллионов евро

Всего в тендере на обновление Järve Keskus участвовало шесть компаний. Победитель – Mapri Ehitus – начнет работу на этой неделе, а завершить обновления планируется в августе.

„Mapri реконструирует фасад Järve Keskus и входы, сделает тротуары более удобными и безопасными, расширит парковочные места, построит новые парковки для велосипедов, обеспечит быстрый доступ к магазинам и посылочным автоматам. Таким образом, к августу Järve Keskus станет еще более привлекательным местом для шоппинга, – прокомментировал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – На время строительных работ магазины в центре останутся открытыми, а посетителям будет обеспечено комфортное передвижение“.

На обновление Järve Keskus будет потрачено более четырех миллионов евро. Помимо того, что центр получит более современный внешний вид, будут обновлены входы. В будущем ускорят посещение центра и шесть новых эскалаторов.

Järve Keskus является крупнейшим в Таллинне центром, предлагающим товары для дома и мебель, и ремонтные работы являются частью общей программы модернизации центра. „Järve Keskus – домашний магазин многих таллиннцев, но сюда приезжают на шоппинг со всех уголков Эстонии. Нашей сильной стороной является разнообразный выбор товаров для дома: здесь работают десятки таких магазинов. В ассортименте магазинов центра мы можем найти, например, более 7000 диванов и кресел“, - рассказал Арумаа.

„Ремонт одного из самых посещаемых торговых центров столицы требует четкого планирования и тщательного контроля в отношении производимых шума и пыли. Мы обладаем значительным опытом в том, что касается пристроек и реконструкций, и уверены, что сотрудничество с руководителями центра, администраторами, магазинами и покупателями пройдет максимально гладко“, - сказал исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос.

Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек, а в прошлом году центр посетили суммарно более 3,7 миллиона человек.