Новости Эстонии
24.03.2023, 13:20

В доме попечения к детям с особыми потребностями применяли физическое насилие: били по лицу, черенком от швабры по телу, удерживали силой

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Ану Алексеев (слева) и Лийна Отс-Ласс (в центре) и во время, и после оглашения приговора суда закрывали свои лица.
Ану Алексеев (слева) и Лийна Отс-Ласс (в центре) и во время, и после оглашения приговора суда закрывали свои лица.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Издание Eesti Päevaleht, уже писавшее о том, что работники дома попечения грубо обращались с подопечными, рассказало читателям подробности этой гнусной истории. Детей с особыми потребностями не просто били, над ними изощренно издевались.

Получившие условные тюремные сроки Ану Алексеев (36), Лийна Отс-Ласс (27) и Кятлин Мянник (29) работали в раквереском доме попечения Lille Kodu руководителями деятельности (tegevusjuhendaja — специалист, который помогает лицам с особыми психическими потребностями улучшать их социальные навыки, справляться с повседневными делами — прим. перев.). Дом попечения, принадлежащий фирме Hoolekandeteenused, предлагает круглосуточную услугу ухода за лицами с особыми потребностями, с 2018 года в учреждении находятся и несовершеннолетние лица с умеренной или тяжелой степенью расстройства интеллекта и нарушениями поведения.

Как сказала Кийра Горнишефф, возглавляющая службу профилактики отдела помощи жертвам Департамента социального страхования главная задача таких детских учреждений закрытого типа — обеспечить нуждающимся в помощи детям безопасную среду и стабильность.

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