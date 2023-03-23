23.03.2023, 10:45
Пассажирке автобуса Lux Ekspress на нарвской границе показалось, что в салоне заложена бомба(10)
ФОТО: | Erakogu
Сегодня утром одна из пассажирок автобуса Lux Ekspress заподозрила, что предмет, оставленный в салоне неизвестным, может быть взрывным устройством. Она поделилась своими опасениями, и на место были вызваны саперы и полиция.
„Около 9 часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить. Пассажиры автобуса были эвакуированы. На место прибыли саперы и экстренные службы. Подозрения в отношении опасности предмета не подтвердились“, - прокомментировала RusDelfi пресс-служба полиции.