Пассажирке автобуса Lux Ekspress на нарвской границе показалось, что в салоне заложена бомба

„Около 9 часов утра на пограничном пункте в Нарве в рейсовом автобусе фирмы Lux Express был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, владельца которого не удалось установить. Пассажиры автобуса были эвакуированы. На место прибыли саперы и экстренные службы. Подозрения в отношении опасности предмета не подтвердились“, - прокомментировала RusDelfi пресс-служба полиции.