ЧМ-2023 по фигурному катанию: японец выиграл короткую программу, Селевко прошел в произвольную
23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. Японский фигурист Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме. От Эстонии на японский лед выходил Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова).
Селевко допустил небольшую помарку на приземлении с четвертного прыжка и упал с тройного акселя, в сумме набрал 76.81 балла и уверенно прошел в произвольную программу.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) – 104,63
2. Илья Малинин (США) – 100,38
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64
4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75
5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56
6. Джейсон Браун (США) – 94,17
7. Казуки Томоно (Япония) – 92,68
8. Даниэль Грассль (Италия) – 86,50
9. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,18
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 82,71
11. Денис Васильев (Латвия) – 82,37
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 79,78
13. Маттео Риццо (Италия) – 79,28
14. Марк Городницкий (Израиль) – 77,89
15. Михаил Селевко (Эстония) – 76,81
16. Никита Старостин (Германия) – 75,53
17. Сота Ямамото (Япония) – 75,48
18. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 75,41
19. Боян Цзинь (Китай) – 75,04
20. Андреас Нордебак (Швеция) – 73,45
21. Морис Квителашвили (Грузия) – 73,05
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.