ЧМ-2023 по фигурному катанию: японец выиграл короткую программу, Селевко прошел в произвольную

23 марта на чемпионате мира по фигурному катанию мужчины выступили с короткими программами. Японский фигурист Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме. От Эстонии на японский лед выходил Михаил Селевко (тренер Ирина Кононова).