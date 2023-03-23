Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли золото ЧМ-2023
В Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 23 марта, спортивные пары разыграли первый комплект медалей. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в парах на домашнем ЧМ по фигурному катанию.
Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 222,16
2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 217,48
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 208,08
4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,97
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 194,73
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 193,00
7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 190,67
8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 189,47
9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,60
10. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 184,46
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