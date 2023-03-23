Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли золото ЧМ-2023

В Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 23 марта, спортивные пары разыграли первый комплект медалей. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в парах на домашнем ЧМ по фигурному катанию.