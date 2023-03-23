Зимние виды
23.03.2023, 09:51

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли золото ЧМ-2023

 
ФОТО: KIM KYUNG-HOON | Scanpix

В Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 23 марта, спортивные пары разыграли первый комплект медалей. Японцы Рику Миура и Рюичи Кихара победили в парах на домашнем ЧМ по фигурному катанию.

Спортивных пар в фигурном катании в Эстонии на данный момент нет.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 222,16

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 217,48

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 208,08

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,97

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 194,73

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 193,00

7. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 190,67

8. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 189,47

9. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 184,60

10. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 184,46

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии