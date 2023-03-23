Новости Эстонии
23.03.2023, 11:20

Грядет ли битва титанов? На чью сторону склонится правление Центристской партии — Ратаса или Кылварта?

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Одни члены правления Центристской партии являются сторонниками Юри Ратаса, другие не спешат сообщать, чью кандидатуру они готовы поддержать на выборах председателя партии.
Одни члены правления Центристской партии являются сторонниками Юри Ратаса, другие не спешат сообщать, чью кандидатуру они готовы поддержать на выборах председателя партии.
ФОТО: Delfi Meedia

Михаил Кылварт сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на пост председателя партии. Члены правления партии разделились на два лагеря: в одном оказались те, кто поддерживает Юри Ратаса, в другом те, кто мог бы подержать Михаила Кылварта, но не хочет об этот говорить.

„Я готов выдвинуть свою кандидатуру“, - сказал в среду утром в радиопередаче „Vikerhommik“ мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт.

„На данный момент это еще не программное заявление. Разумеется, я прежде всего объявлю об этом решении своим соратникам по партии, но я не буду сейчас говорить, что еще подумаю и посмотрим, что будет“, - сказал Кылварт.

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