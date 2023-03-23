Фонд Навального возглавила Мария Певчих после скандала с отставкой Леонида Волкова

В начале марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что „берет паузу“ как председатель правления международного фонда по борьбе с коррупцией ACF из‑за написанного им письма в Евросоюз с просьбой снять санкции с миллиардера Михаила Фридмана. Объявив о „паузе“ в публичной деятельности, Леонид Волков попросил прощения „у всех, чье доверие не оправдал“ - у сторонников, коллег по руководящим органам ФБК и у Навального.

При этом Навальный подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что его соратник, заступаясь за Фридмана, действовал из лучших побуждений. По словам Навального, Волков, признав ошибку, поступил согласно правилам, которые должны существовать и соблюдаться в российском обществе.

„Когда мой друг и многолетний соратник Леонид Волков, возглавлявший совет директоров ACF International, совершил существенную ошибку в реализации санкционной политики, я был очень рад узнать, что он публично признал ее и подал в отставку со своего поста“, - пишет Алексей Навальный .

Широкая публика узнала ее имя только после отравления Навального в 2020 году. После того как оппозиционер вернулся в Россию и оказался в тюрьме, Певчих наряду с Волковым фактически стала лицом Фонда борьбы с коррупцией.

Мария Певчих - давняя соратница Навального, которая работает с ним и его структурами больше 10 лет. Многие годы Певчих непублично возглавляла ключевой отдел ФБК, выпускавший расследования о коррупции в российской власти.

„Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером. Вы ее хорошо знаете, ну а у меня нет сомнений в том, что она прекрасно справится и с этими обязанностями“, - говорится в телеграм-канале Алексея Навального.

Это произошло после того, как бывший главред радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов (внесен в реестр „иноагентов“) опубликовал письмо Волкова, отправленное в октябре на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В этом письме Волков в качестве руководителя фонда (то есть от имени организации) призывал представителей ЕС провести „отдельное обсуждение санкций в отношении так называемых „олигархов“, крупных предпринимателей, не входящих в состав правительства“. „Насколько мы видим, именно они стали самыми большими жертвами санкций Европейского союза, и это выглядит несправедливым“, - указывал политик.

Корреспондент Би-би-си Наталия Зотова:

Леонид Волков в числе прочего отвечал в ФБК и за санкции против российских чиновников. Он составлял так называемый „Список 6000“ - в него включают чиновников, олигархов и силовиков, которых в ФБК считают коррупционерами и разжигателями войны. Список постоянно расширяется. Под каждого фигуранта списка ФБК собирает пакет доказательств его вины, чтобы западные политики при назначении санкций могли на него ориентироваться. Собственно поэтому скандал, когда сам же Волков подписывает бумагу в пользу российского бизнесмена, и разгорелся так сильно.

Мария Певчих - глава отдела расследований, которая, в отличие от Волкова, стала публичной фигурой всего два года назад. В недавнем интервью Юрию Дудю (внесен в реестр „иноагентов“) Певчих признавалась, что в ФБК есть группа людей, которые выбирают, кто войдет в „список 6000“, но ее в этой группе нет: „Меня туда не допустили за радикализм. Потому что я хочу ввести санкции против всех. И мне сказали, что понимают и принимают мою позицию, что под санкции нужно подводить всех олигархов, их семьи, их юристов, людей, которые им помогают открывать счета - все они виноваты“.

Интересно, означает ли новое назначение, что именно Певчих теперь будет отвечать за составление санкционных списков.

Впрочем, кто чем фактически занимается в структурах Навального, не так просто понять. Еще когда в 2020 году, сразу после отравления Алексея Навального, я готовила подробный материал о работе ФБК, мы пытались нарисовать схему структур Навального и их взаимодействия. И когда я уточняла что-то у пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, она все время говорила, что мы все неправильно рисуем. Она настаивала, что мы пытаемся нарисовать обычный офис, где есть строгое разделение на функции. А у них люди могут заниматься разным. Например, та же Певчих отвечает не только за расследования, но и за видеопродакшен, хотя, казалось бы, это две совсем разные сферы. А в острой ситуации там и вовсе все занимаются всем.

Команда Навального и не скрывает, что Леонид Волков продолжит с ними работать: он ушел с поста главы ACF, но не из команды. И сам Навальный это тоже подчеркивает. Он называет Волкова выдающимся политическим менеджером и пишет: „На чем сосредоточит работу Леонид, решит он сам. Мы не государственная организация с должностями и постами. У нас есть формальная структура: ACF - ключевая из них, - но в целом мы политическое движение, добровольная группа единомышленников“.