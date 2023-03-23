Молодежная сборная Эстонии проиграла сборной Греции в стартовом матче элитного раунда ЧЕ

Футболисты сборной Греции ожидаемо доминировал на протяжении всего матча, но и у эстонских футболистов были свои шансы. Лучший момент состоялся на 11-й минуте, когда Рамоля Силламаа пробил с острого угла, но мяч пролетел в сантиметрах от ворот.

Греки вышли вперед на 21-й минуте, благодаря голу Стефаноса Цимаса. Спустя семь сборная Греции заработала пенальти, который реализовал Цимас и удвоил преимущество греков.

Во втором тайме эстонские юноши выглядели лучше, но реализовать свои моменты не смогли. В дополнительное ко второму тайму время, травму получил Эгерт Ыунапуу. На последних минутах второго тайма, греческая сборная забила третий мяч. Гол после красивого дриблинга, забил Эвангелос Николау.

Молодежная сборная Эстонии до 19 лет играет в одной группе с Ирландией и Словакией.

25 марта в 17:30 Эстония сыграет с Ирландией, а в последнем матче, 28 марта, в 21:30, со Словакией. В параллельном матче Словакия обыграла Ирландию со счетом 2:1.

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