Молодежная сборная Эстонии проиграла сборной Греции в стартовом матче элитного раунда ЧЕ

Футболисты сборной Греции ожидаемо доминировали на протяжении всего матча, но и у эстонских игроков были свои шансы. Лучший момент состоялся на 11-й минуте, когда Рамоля Силламаа пробил с острого угла, но мяч пролетел в сантиметрах от ворот.

Греки вышли вперед на 21-й минуте благодаря голу Стефаноса Цимаса. Спустя семь сборная Греции заработала пенальти, который реализовал Цимас, удвоив преимущество греков.

Во втором тайме эстонские юноши выглядели лучше, но реализовать свои моменты не смогли. В добавленное ко второму тайму время травму получил Эгерт Ыунапуу. На последних минутах греческая сборная забила третий мяч: мяч в сетку после красивого дриблинга отправил Эвангелос Николау.

Молодежная сборная Эстонии до 19 лет играет в одной группе с Ирландией и Словакией.

25 марта в 17:30 Эстония сыграет с Ирландией, а в последнем матче, 28 марта, в 21:30, со Словакией. В параллельном матче Словакия обыграла Ирландию со счетом 2:1.

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