ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (392-й день) | Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов
Подводим итоги 392-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Япония выделит Украине до 500 млн долларов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Токио предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.
Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансирования в 15,6 млрд долларов (около 14,5 млрд евро). Программа поддержки рассчитана на четыре года, средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики в контексте послевоенного восстановления, говорится в заявлении МВФ, опубликованном во вторник, 21 марта.
Минувшей ночью российские силы нанесли по Украине очередной массированный авиаудар беспилотниками „Шахед-136“, сообщает Генштаб ВСУ. По предварительной информации, всего был запущен 21 дрон, при этом 16 из них были уничтожены украинскими защитниками.
В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 атак на восточном участке фронта; по территории Украины нанесено 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также оккупанты совершили 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам.
В свою очередь, за последние сутки украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врага, были сбиты 15 вражеских БпЛА различных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, указывается в сводке.
По данным Генштаба, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 ЗРК, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.
В результате обстрела украинскими военными села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия, - написал он в Telegram-канале. - К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия“. По словам Гладкова, осколками снарядов были также повреждены три частных домовладения, нарушено электро- и газоснабжение села.
Россия начала снимать с консервации советские танки семейства Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, сообщает расследовательский проект Conflict Intelligence Team (CIT). В распоряжении проекта оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику с Дальнего Востока. По данным CIT, состав с танками Т-54/55 недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Эксперты отмечают, что первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958-м.
Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении в Донецкой области, сообщил офис президента Украины. Название населенного пункта не раскрывается. Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также вручил военным государственные награды. „Моя честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства“, - написал Зеленский в Telegram-канале, опубликовав видео поездки в Донецкую область.
В результате ракетного удара РФ по Запорожью погиб один человек, десятки мирных граждан получили ранения, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он уточнил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными гражданами. В настоящее время известно о 34 пострадавших, из них трое детей. Все пострадавшие госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, трое - в легком.
В результате атаки украинских беспилотников в городе Джанкой на севере Крыма вечером 20 марта были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин, склад кормов для животных, здания техникума и легковой автомобиль, сообщил „глава“ аннексированного региона Сергей Аксенов. По его словам, „нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки“.
На восстановление экономики Украины после российского вторжения потребуется не менее 411 млрд долларов США, подсчитали Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и украинские власти. Это в 2,6 раза больше предполагаемого валового внутреннего продукта Украины за 2022 год. Еще в сентябре прошлого года затраты на восстановление оценивались в 349 млрд долларов.
Министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара в районе города Одесса. Как сообщается в ежедневной сводке ведомства, на территории аэродрома „Школьный“ были поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.
Вечером 21 марта, по заявлению властей Украины, российские войска выпустили по Одессе не менее трех ракет, две из них сбили силы ПВО, одна из ракет попала в трехэтажное здание на территории монастыря, четыре человека получили ранения.
В южной и северной частях города Бахмут Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, сообщает Генеральный штаб ВСУ. „На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, но его наступательный потенциал снижается, - говорится в вечерней сводке в Facebook. - Противник не прекращает попыток захватить город, теряя значительное количество живой силы, вооружений и военной техники“. Кроме того, по данным Генштаба, армия РФ ведет наступление на Авдеевском направлении с целью установить контроль над Авдеевкой и Марьинкой.
Украинское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что число погибших при российском ударе по городу Ржищев в Киевской области выросло до восьми человек.
Как говорят украинские власти, в среду утром российские дроны-камикадзе иранского производства ударили по территории профессионального училища в Ржищеве. В результате частично были разрушены четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус.
Ранее сообщалось о семи погибших и десяти пострадавших, в числе которых один ребенок.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям передает, что на 18:00 по Киевскому времени погибшими считаются восемь человек, семеро пострадали, из-под завалов извлечен один человек.
Предпожительно, под обломками могут находиться еще четыре человека.
На месте происшествия работают 116 спасателей и 27 единиц техники, сообщает ГСЧС. Разбор завалов продолжается.