ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (392-й день) | Восстановление Украины обойдется в 411 млрд долларов

В результате обстрела украинскими военными села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб местный житель, с ообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. „Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия, - написал он в Telegram-канале. - К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия“. По словам Гладкова, осколками снарядов были также повреждены три частных домовладения, нарушено электро- и газоснабжение села.

По данным Генштаба, подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 ЗРК, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.

В свою очередь, за последние сутки украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения врага, были сбиты 15 вражеских БпЛА различных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, указывается в сводке.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 атак на восточном участке фронта; по территории Украины нанесено 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также оккупанты совершили 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам.

Минувшей ночью российские силы нанесли по Украине очередной массированный авиаудар беспилотниками „Шахед-136“, сообщает Генштаб ВСУ . По предварительной информации, всего был запущен 21 дрон, при этом 16 из них были уничтожены украинскими защитниками.

Украина и Международный валютный фонд договорились о новом пакете финансирования в 15,6 млрд долларов (около 14,5 млрд евро). Программа поддержки рассчитана на четыре года, средства должны способствовать постепенному росту украинской экономики в контексте послевоенного восстановления, говорится в заявлении МВФ, опубликованном во вторник, 21 марта.

Япония выделит Украине до 500 млн долларов , заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Токио предоставит Киеву 470 млн долларов односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, а также 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

Россия начала снимать с консервации советские танки семейства Т-54/55, выпущенные в 40-50-х годах, сообщает расследовательский проект Conflict Intelligence Team (CIT). В распоряжении проекта оказались фотографии эшелона, перевозящего военную технику с Дальнего Востока. По данным CIT, состав с танками Т-54/55 недавно отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Эксперты отмечают, что первые модификации Т-54 были приняты на вооружения Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958-м.

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении в Донецкой области, сообщил офис президента Украины. Название населенного пункта не раскрывается. Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также вручил военным государственные награды. „Моя честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства“, - написал Зеленский в Telegram-канале, опубликовав видео поездки в Донецкую область.

В результате ракетного удара РФ по Запорожью погиб один человек, десятки мирных граждан получили ранения, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он уточнил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными гражданами. В настоящее время известно о 34 пострадавших, из них трое детей. Все пострадавшие госпитализированы, из них трое находятся в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, трое - в легком.

В результате атаки украинских беспилотников в городе Джанкой на севере Крыма вечером 20 марта были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин, склад кормов для животных, здания техникума и легковой автомобиль, сообщил „глава“ аннексированного региона Сергей Аксенов. По его словам, „нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки“.