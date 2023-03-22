Оказывается, в деле Вахера-Хелдна есть и другие действующие лица: к скандалу причастен глава Центральной криминальной полиции

Заместитель генерального директора PPA Эгерт Беличев сказал, что ему очень жаль, что возникли такие подозрения, и что это, безусловно, большой удар для организации. „Сейчас главное - установить истину и в то же время продолжать работать в обычном режиме. Мы всецело сотрудничаем с Полицией безопасности и прокуратурой, чтобы добраться до сути этого дела“.