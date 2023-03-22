22.03.2023, 19:39
Новая уловка: житель Таллинна заплатил мошенникам „штраф за просмотр порнографии“(13)
ФОТО: pixabay.com
Во вторник Пыхьяская префектура полиции возбудила уголовное дело по факту мошенничества, в котором пострадал житель Таллинна.
21 марта 46-летний житель Пыхья-Таллинна получил по электронной почте письмо, в которой его обвиняли в просмотре порнографических сайтов.
Мужчина ответил на письмо и получил несколько электронных писем, в которых с него требовали уплаты якобы в уголовном порядке штрафа в размере 5230 евро.
Потерпевший перевел требуемую сумму, после чего получил очередное письмо, в котором с него уже требовали уплаты 10 145 евро гарантийной суммы.
Когда мужчина обратился со своей проблемой к родственнику, то осознал, что речь идет о мошенничестве.