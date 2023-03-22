С четверга выход на лед внутренних водоемов запрещен
В последние недели температура воздуха держится выше нуля, а теплая погода сделала лед на внутренних водоемах хрупким. В таких условиях выход на лед опасен для жизни, и во избежание несчастных случаев Спасательный департамент запрещает с 23 марта дня выходить на лед внутренних водоемов по всей Эстонии.
„Ледовая обстановка в разных частях Эстонии разная – есть места, где лёд уже растаял, а есть водоёмы, на которых лёд ещё держится. Однако нужно помнить, что лёд, который на первый взгляд может показаться достаточно прочным, чтобы выдержать человека, на самом деле в тёплую погоду стал ломким, и идти по нему уже опасно“, — пояснил Микко Виркала, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.
„Вода подо льдом холодная — всего несколько градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек может продержаться минут десять, а ребёнок и того меньше“, — добавил Виркала. Вот почему родителям стоит объяснить и поговорить с самыми маленькими членами семьи об опасностях тонкого льда.
В марте спасатели реагировали на пару десятков вызовов, когда человеку угрожала опасность на льду водоёма. Наблюдательные жители сообщали в Центр тревоги об опасности, и проблемы часто были вызваны тем, что дети выходили на тонкий лёд.
В этом году в воде утонул один человек.