ВИДЕО | Из-за воздушного налета Урмасу Рейнсалу, находящемуся с визитом в Украине, пришлось укрыться в убежище. Атака дрона произошла всего в нескольких километрах
В момент, когда сигнал воздушной тревоги заставил людей спуститься в убежище, министр иностранных дел Эстонии читал лекцию. В тот же день произошел еще один неприятный инцидент.
Рейнсалу находится с визитом в Житомирской области, которую Эстония выбрала в качестве целевого региона в рамках работ по восстановлению Украины. В местном техническом университете ему была присвоена степень почетного доктора, в связи с чем министр иностранных дел прочитал, среди прочего, лекцию о созыве трибунала по военным преступлениям, но примерно на середине лекцию пришлось прервать.
„В середине выступления начался воздушный налет, и сотням студентов пришлось спуститься в убежища, - описывает этот драматичный момент Рейнсалу. - Я отбросил в сторону свои конспекты и от себя начал говорить о будущем Украины“. По словам местных властей, причиной воздушной тревоги стал иранский дрон, путь которого завершился на топливном складе в нескольких километрах от отеля, где остановился министр иностранных дел Эстонии.
Сегодня эстонская делегация вновь попала в неприятную ситуацию. Рейнсалу ехал в бронированном автомобиле с послом Эстонии Каймо Кууском, и машина вдруг загорелась. „Пламя показалось изнутри. Задний замок не открывался. Мы надышались дымом“, - поделился он.
Житомир признателен Эстонии
Несмотря на все препятствия, Рейнсалу все же удалось провести рабочие встречи и переговоры. „Нас поблагодарили за то, что помощь Эстонии конкретная, а не только риторическая“, - сказал Рейнсалу о проектах помощи со стороны Эстонии, которые включают строительство детского сада на 160 мест в городе Орвуче и восстановление разрушенного Россией моста в Малине.
„На улицах Житомира я видел эстонские автобусы, которых мы передали более сорока“, - сказал министр. Местный губернатор поблагодарил Эстонию и за это, потому что на этих автобусах должны были перевозить солдат, и без помощи Эстонии и дети бы остались без школьных автобусов.
Вчера вечером Рейнсалу также встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить Вильнюсский саммит НАТО. „Украина ожидает четких, сильных решений и просит Эстонию выступать за это“, - сказал министр иностранных дел Украины.
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