За рубежом
22.03.2023, 17:35

Пример Фридмана. Политолог Андрей Колесников о том, что Запад может предложить российским элитам

 
Лев Кадик
Владимир Путин и Сергей Шойгу (справа)
Владимир Путин и Сергей Шойгу (справа)
ФОТО: kremlin.ru

В прошедшую пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд объявил Владимира Путина в розыск по обвинению в военном преступлении — массовой депортации детей из Украины. Каковы настроения российских элит после более чем года войны? Что Запад может предложить российским олигархам в обмен на изменения в стране? Как они могут отреагировать на предложение снять с них санкции в обмен на антипутинскую позицию? Об этом Delfi поговорил с российским политологом, старшим научным сотрудником Фонда Карнеги Андреем Колесниковым, одним из немногих независимых политических экспертов, которые продолжают оставаться в России.

— Может ли решение объявления Путина в розыск Международным уголовным судом как-то повлиять на отношение к Путину внутри России? Может быть, на его имидж „непогрешимого вождя нации“?

— Последствий, конечно, никаких внутри страны для Путина не будет. МИД РФ уже заявил „какой такой международный суд, это нас не интересует“ (Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда в понедельник, 20 марта — прим. ред.). Даже на имидж его это особо не повлияет, потому что одной части населения все все равно, другая часть получит подтверждение, что имеет дело с диктатором, а третья часть будет фрустрирована, раздражена и еще больше сплотится вокруг него.

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