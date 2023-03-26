Изменения в Законе о трудовом договоре в связи с возмещениями. Что изменится для работника?(4)
Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:
17 марта 2023 г. вступили в силу изменения в Законе о трудовом договоре (TLS) которые касаются возмещений, выплачиваемых при прекращении трудовых отношений:
возмещение, которое работодатель обязан выплатить, если работник расторг трудовой договор в чрезвычайном порядке из-за существенного нарушения обязательства работодателем (напр., существенная задержка выплаты заработной платы или недостойное обращение с работником) (ч. 4 ст. 100 TLS);
возмещение, которое должно быть выплачено, если о расторжении трудового договора сообщается за меньший срок, чем предусмотрено (ч. 5 ст. 100 TLS);
возмещение, которое должно быть выплачено при прекращении трудового договора комиссией по трудовым спорам, если трудовой договор был расторгнут незаконно (ч. 1 и 2 ст. 109 TLS).
Изменения вызваны желанием законодателя, чтобы возмещения выполняли функцию наказания за нарушение, а также компенсационную и превентивную функцию вместо того, чтобы рассматриваться в качестве возмещения вреда, при определении суммы которого необходимо доказывать причинение вреда или уменьшать эту сумму на выгоду, которую получил потерпевший вследствие причинения вреда. Например, в соответствии с практикой Государственного суда, из возмещения должны быть прежде вычтены выплаченные Кассой по безработице во время трудового спора возмещения.
Изменения непосредственно касаются и работников, но только в конкретных ситуациях, когда работник расторг трудовой договор в связи с существенным нарушением обязательства работодателем или когда работодатель расторг трудовой договор необоснованно и орган, рассматривающий трудовые споры (комиссия по трудовым спорам или суд), установил ничтожность расторжения трудового договора и прекратил трудовые отношения.
До внесения изменений в Закон о трудовом договоре, в соответствии с действовавшей судебной практикой, возмещение, выплачиваемое за юридически ничтожное расторжение, покрывало различные виды вреда, в т. ч. также неимущественный вред. Отныне работник больше не должен доказывать причинение вреда, и, если работник считает, что работодатель причинил ему вред, он может подать требование о возмещении вреда отдельно. Например, работник, который подвергся буллингу на работе и трудовой договор с которым был расторгнут безосновательно, может требовать при установлении ничтожности расторжения трудового договора возмещения, выплачиваемого в связи с прекращением трудового договора в органе, рассматривающем трудовые споры (ч. 1 и 2 ст. 109 TLS), и, кроме того, возмещения неимущественного вреда, если он считает, что в результате буллинга на работе ему был причинен неимущественный вред.
Однако комиссия по трудовым спорам или суд могут изменить размер возмещения, выплачиваемого как при расторжении трудового договора в чрезвычайном порядке из-за существенного нарушения работодателем обязательства (ч. 4 ст. 100 TLS), так и в случае юридически ничтожного расторжения (ч. 1 и 2 ст. 109 TLS) в соответствии с конкретным обстоятельством, связанным с прекращением трудовых отношений.
Работникам следовало бы обратить особое внимание на обязательство соблюдать срок предуведомления при расторжении трудового договора в обычном порядке. Если раньше виновное нарушение срока предупреждения означало для работника, что у работодателя могло возникнуть к работнику требование о возмещении вреда, который мог состоять, например, в сверхурочной работе других работников, обусловленной более ранним увольнением работника, или в разнице заработной платы бывшего работника и арендного работника, которая могла быть обусловлена необходимостью найма арендного работника для завершения важной работы, то отныне работодатель вправе требовать среднюю дневную заработную плату за каждый рабочий день, на который срок предуведомления оказался меньше предусмотренного.
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