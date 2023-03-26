Изменения в Законе о трудовом договоре в связи с возмещениями. Что изменится для работника?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Сильва:

17 марта 2023 г. вступили в силу изменения в Законе о трудовом договоре (TLS) которые касаются возмещений, выплачиваемых при прекращении трудовых отношений:

возмещение, которое работодатель обязан выплатить, если работник расторг трудовой договор в чрезвычайном порядке из-за существенного нарушения обязательства работодателем (напр., существенная задержка выплаты заработной платы или недостойное обращение с работником) (ч. 4 ст. 100 TLS);

возмещение, которое должно быть выплачено, если о расторжении трудового договора сообщается за меньший срок, чем предусмотрено (ч. 5 ст. 100 TLS);

возмещение, которое должно быть выплачено при прекращении трудового договора комиссией по трудовым спорам, если трудовой договор был расторгнут незаконно (ч. 1 и 2 ст. 109 TLS).

Изменения вызваны желанием законодателя, чтобы возмещения выполняли функцию наказания за нарушение, а также компенсационную и превентивную функцию вместо того, чтобы рассматриваться в качестве возмещения вреда, при определении суммы которого необходимо доказывать причинение вреда или уменьшать эту сумму на выгоду, которую получил потерпевший вследствие причинения вреда. Например, в соответствии с практикой Государственного суда, из возмещения должны быть прежде вычтены выплаченные Кассой по безработице во время трудового спора возмещения.

Изменения непосредственно касаются и работников, но только в конкретных ситуациях, когда работник расторг трудовой договор в связи с существенным нарушением обязательства работодателем или когда работодатель расторг трудовой договор необоснованно и орган, рассматривающий трудовые споры (комиссия по трудовым спорам или суд), установил ничтожность расторжения трудового договора и прекратил трудовые отношения.