Петрыкина: довольна, что справилась с волнением и неуверенностью(2)
В японской Сайтаме 22-26 марта проходит чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день соревнований свои короткие программы показали девушки-одиночницы. Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi в Японии пообщалась с представительницей Эстонии Ниной Петрыкиной, которая осталась довольна своим прокатом. Нина набрала 68 баллов, побила свой личный рекорд и занимает промежуточное шестое место перед произвольными программами.
„Я очень много работала перед этим чемпионатом - не только над физической формой, но и над моральной. Можно сказать, что весь сезон к этому шла. Я довольна, что справилась со всем волнением, со всей неуверенностью, которая иногда во мне присутствует. А сейчас я ее отбросила и собралась. Моя задача была выйти и все сделать четко. Сейчас денек отдохну - и постараюсь так же собраться к произвольной программе. Мне очень понравилось тут выступать, тут просто невероятная публика, столько людей. Если честно, не очень люблю кататься при пустых трибунах, это тяжелее. Болельщики заряжают тебя энергией и помогают в прокате.
В прошлый мой приезд в Японию осенью была совсем другая погода, и я даже была немного разочарована - у меня в голове было столько картинок про эту страну, и они как-то не совпали с реальностью. А в этот раз - все настолько по-другому! Погода невероятная, тут так красиво. Обычно после соревнований прямо торопишься домой, а тут - хочется остаться и все посмотреть. К тому же дома меня ждут экзамены, может, лучше остаться, погулять тут“.
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