Петрыкина: довольна, что справилась с волнением и неуверенностью

„Я очень много работала перед этим чемпионатом - не только над физической формой, но и над моральной. Можно сказать, что весь сезон к этому шла. Я довольна, что справилась со всем волнением, со всей неуверенностью, которая иногда во мне присутствует. А сейчас я ее отбросила и собралась. Моя задача была выйти и все сделать четко. Сейчас денек отдохну - и постараюсь так же собраться к произвольной программе. Мне очень понравилось тут выступать, тут просто невероятная публика, столько людей. Если честно, не очень люблю кататься при пустых трибунах, это тяжелее. Болельщики заряжают тебя энергией и помогают в прокате.