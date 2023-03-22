Правда ли, что кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после богослужений Православной церкви Украины?

Если же зайти на YouTube и посмотреть видео Киево-Печерской лавры за разные годы, можно увидеть, что кресты почернели вовсе не „после богослужений горе-украинцев“. Так, на видео 2021 года , снятом с коптера, видно, что кресты над Трапезным храмом тёмные. То же самое — на видео 2020 года . Ещё лучше это заметно на фотографиях — например, 2017 или даже 2006 года . Как видно, кресты потемнели вовсе не „сегодня“, как утверждал 13 марта 2023 года митрополит Павел, а задолго до того, как священнослужители ПЦУ получили возможность совершать богослужения в Успенском соборе.

С 2016 года Успенский собор и Трапезный храм были в аренде у УПЦ МП, однако её срок закончился 31 декабря 2022 года и власти Украины приняли решение аренду не продлевать. 5 января 2023 года министерство культуры Украины заявило , что храмы Киево-Печерской лавры переходят обратно в государственную собственность. Уже 7 января в Успенском соборе прошло Рождественское богослужение , проведённое митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием — представителем Православной церкви Украины (ПЦУ), независимой от Московского патриархата. Именно с этим событием митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и связывает якобы внезапное изменение цвета крестов над куполами храма. Однако на фотографиях пресс-службы Киевской митрополии ПЦУ, выложенных после богослужения 7 января, видно, что кресты над Трапезным храмом уже тогда были чёрными.

Первым о почерневших крестах ещё 13 марта написал портал „Союз православных журналистов“ со ссылкой на слова наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявил изданию: „Сегодня даже на Трапезном храме потемнели кресты после „богослужений“ таких „великих“ горе-украинцев“.

Митрополит Евстратий Зоря, входящий в подчинение Киевского патриархата, отреагировал на резонансные сообщения постом в Facebook, где также приложил несколько фото разных лет, на которых видны потемневшие кресты на Трапезном храме — „как раз с тех времён, когда Трапезным владели Павел и Московский патриархат“.

Заместитель генерального директора по научной работе национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ Константин Крайний рассказал украинскому новостному порталу ТСН, что кресты выглядят так уже по меньшей мере 20 лет, так как давно не реставрировались — последний раз в 60–70-е годы. Поэтому атмосферные осадки, в том числе кислотные дожди, повредили позолоту крестов. И, судя по всему, в случае с покрытием позолотой такое действительно более чем возможно, так как этот материал неустойчив перед внешним воздействием.

Таким образом, кресты на Трапезном храме Киево-Печерской лавры потемнели уже много лет назад — это видно на фото и видео разных лет. Разумеется, наместник обители не мог об этом не знать, поэтому его слова, сказанные в марте 2023 года, о том, что кресты почернели „сегодня“, — это сознательная попытка ввести людей в заблуждение. Кроме того, этому явлению есть научное объяснение, никак не связанное с какими-либо богослужениями и вообще сверхъестественными силами. Со временем позолота на крестах повредилась из-за внешних природных факторов, а последняя реставрация проводилась около 50 лет назад.

Итог: Фейк