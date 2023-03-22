Пришельцы и теории заговора. Эстонская гимназия пригласила выступить перед детьми пропагандиста псевдонауки

Пебре публично делился своими убеждениями в прессе и социальных сетях. В том числе в интервью еженедельнику Eesti Ekspress он говорил, что внеземные силы видоизменили ДНК человека. „Наша изначальная ДНК была очень сильно купирована. Это предполагает, что когда ребенок начинает развиваться, то определенные вещи стопорятся. Это сдерживает систему образования, не говоря о медицине. Я больше не называю медицинскую индустрию медицинской индустрией, это - массовое злодейство“, - говорил Пебре в 2015 году в Eesti Ekspress.