ФОТО | Как меняется городское пространство Ласнамяэ при поддержке программы „Дворы в порядок“

„Благодаря программе „Дворы в порядок“ десятки квартирных товариществ Ласнамяэ внесли свой вклад в развитие городского пространства. Гибкие условия позволяют товариществу самому решать, на какие цели оно хочет направить деньги, благодаря чему реализуются проекты, отвечающие интересам жителей конкретного дома. Я призываю квартирные товарищества и в следующем году воспользоваться этой возможностью“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В прошлом году благодаря программе „Дворы в порядок“ в Ласнамяэ были построены тротуары и парковочные места, установлены ограждения и приведены в порядок зеленые зоны у домов. Кроме того, при поддержке программы в районе появились новые детские площадки и мусорные домики. Всего в рамках конкурса 2022 года поддержку получили 13 квартирных товариществ Ласнамяэ на общую сумму 99 390,46 евро.

Действующие в Таллинне квартирные товарищества могут подать ходатайство на получение от города дотации на благоустройство дворовых территорий в размере до 70% от стоимости проекта. Максимальная сумма дотации для одного товарищества составляет 16 000 евро в год и 40 000 евро для одного двора. При этом для получения дотации ходатайство с необходимыми документами следует представить до начала работ. Дотация выплачивается товариществу после завершения проекта и представления отчета о затратах. Ходатайства должны быть поданы не позднее 1 марта, а о возможностях финансирования в новом году будет объявлено отдельно.

Более подробную информацию о дотациях для КТ можно найти здесь: www.tallinn.ee/ru/kvartirnoe-tovarischestvo .

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