ВИДЕО | В Запорожье ракета попала в жилой дом

По данным украинских СМИ, город обстреляли из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстрел велся из Токмака, который находится под контролем российских сил.

Две ракеты попали в многоэтажный жилой дом. В результате произошло обрушение на верхних этажах и начался пожар, который задел соседний дом. Одна из ракет, судя по фото с места обстрела, застряла в крыше и не взорвалась.

Один человек погиб, еще 25 госпитализированы, в том числе двое детей.

„Никакой военной цели! Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города!“ — заявили в военной администрации Запорожской области.

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