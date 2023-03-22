Ночная атака беспилотников в Украине: в Киевской области есть жертвы

„Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БПЛА „Шахед-136“. По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками“, - сообщили в украинском Генштабе.

В Киевской областной военной администрации заявили, что в результате ночной атаки дронов был поврежден гражданский объект, в результате чего погибли три человека, еще семь получили ранения.

Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, это произошло в городе Ржищев: частично разрушенными оказались четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, где вспыхнул пожар.

По данным региональной полиции, госпитализированы были более 20 пострадавших, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

Позже начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что из-под завалов извлекли тело четвертого погибшего.

„Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель“, - написал Небитов в телеграм-канале.

На месте работают полиция, спасатели и другие экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала несколько фотографий с последствиями ночного налета дронов в Киевской области.

Ночью в Киеве, Киевской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Киевские власти сообщали о работе систем противовоздушной обороны. Работу ПВО подтвердили также в Житомирской и Хмельницкой областях.

В Житомирской области также поврежден объект инфраструктуры. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, ПВО сбили три дрона в области. В результате атаки никто не пострадал.

Российское минобороны пока не прокомментировало ночную атаку.