Выборы в Рийгикогу закончились две недели назад. В Нарве они еще продолжаются?

Но почему-то, как сообщила „Нарвской Газете“ нарвитянка Екатерина, на городской территории у дома по адресу Таллиннское шоссе 63, до сих пор на выезжающие из города машины и идущих мимо прохожих „взирают“ кандидаты одной из участвующих в выборах партии. „Мне даже кажется, что они смотрят на нас добрыми глазами с немым укором — мол, что же это вы, горожане, не оправдали наших надежд?“ – с юмором комментирует Екатерина.

И она спрашивает — а кто отвечает за такое уже непонятное использование городской территории и какие условия существуют для подобных случаев? Есть ли оговоренные сроки, меры за их нарушения и так далее? Побывав на указанном месте, журналист „НГ“ действительно обнаружил там большой предвыборный плакат, установленный еще к выборам в Рийгикогу. Вопросы Екатерины передали в Нарвскую городскую управу.

Впрочем, как выяснила „НГ“ в избирательной комиссии, такие образцы „забывчивости“ бывают едва ли не в каждом мало-мальски большом самоуправлении, например, и у соседей, в Нарва-Йыэсуу.

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