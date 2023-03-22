МНЕНИЕ | Русскоязычные избиратели по-прежнему предпочитают барабанных балаболок(3)
На днях в ходе коалиционных переговоров стороны договорились о назначении специального представителя правительства в Ида-Вирумаа. Основной целью нововведения является развитие региона. Сможет ли такой спецпредставитель стать связующим звеном между правительством и регионом?
„Я помню, как в начале 90-х тогдашнее правительство уже посылало своего спецпосланца на северо-восток. Дело было, после того, как местные власти в Нарве и Силламяэ провели, так сказать, „референдумы“ за автономию „русского принаровья“ или что-то в этом духе. И тогдашний правительственный спецпредставитель должен был утихомирить страсти. Как-то договорились. Более сотни русскоязычных общественно-политических активистов получили эстонское гражданство за мифические особые заслуги, и страсти по „отделению“ северо-востока улеглись“, - отмечает публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.
Когда-то давно мне предложили стать членом общественного совета, который был призван наблюдать за деятельностью только что созданного Фонда интеграции. Точнее, наблюдать за целевым использованием немалых денег, которые зарубежные партнеры Эстонии, прежде всего североевропейские страны и Великобритания, выделили на нужды интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.