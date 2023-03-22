Мнение
22.03.2023, 12:15

МНЕНИЕ | Русскоязычные избиратели по-прежнему предпочитают барабанных балаболок

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Олег Самородний
публицист
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

На днях в ходе коалиционных переговоров стороны договорились о назначении специального представителя правительства в Ида-Вирумаа. Основной целью нововведения является развитие региона. Сможет ли такой спецпредставитель стать связующим звеном между правительством и регионом?

„Я помню, как в начале 90-х тогдашнее правительство уже посылало своего спецпосланца на северо-восток. Дело было, после того, как местные власти в Нарве и Силламяэ провели, так сказать, „референдумы“ за автономию „русского принаровья“ или что-то в этом духе. И тогдашний правительственный спецпредставитель должен был утихомирить страсти. Как-то договорились. Более сотни русскоязычных общественно-политических активистов получили эстонское гражданство за мифические особые заслуги, и страсти по „отделению“ северо-востока улеглись“, - отмечает публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.

Когда-то давно мне предложили стать членом общественного совета, который был призван наблюдать за деятельностью только что созданного Фонда интеграции. Точнее, наблюдать за целевым использованием немалых денег, которые зарубежные партнеры Эстонии, прежде всего североевропейские страны и Великобритания, выделили на нужды интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.

На заседаниях того общественного совета функционеры Фонда интеграции рассказывали о том, на какие замечательные интеграционные проекты выделяются деньги. Естественно, у каждого проекта был свой руководитель. Через некоторое время я подметил любопытную тенденцию. Львиная доля денег выделялась на проекты во главе с людьми, которые ранее, когда интеграционная деятельность была участью исключительно энтузиастов, работавших бесплатно, не проявляли абсолютно никакого интереса к интеграции русскоязычных жителей в эстонское общество. И, кстати, после оприходования проектных денег эти люди опять же больше никак не проявляли себя на интеграционном поприще.

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