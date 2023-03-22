МНЕНИЕ | Русскоязычные избиратели по-прежнему предпочитают барабанных балаболок

Когда-то давно мне предложили стать членом общественного совета, который был призван наблюдать за деятельностью только что созданного Фонда интеграции. Точнее, наблюдать за целевым использованием немалых денег, которые зарубежные партнеры Эстонии, прежде всего североевропейские страны и Великобритания, выделили на нужды интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.

На заседаниях того общественного совета функционеры Фонда интеграции рассказывали о том, на какие замечательные интеграционные проекты выделяются деньги. Естественно, у каждого проекта был свой руководитель. Через некоторое время я подметил любопытную тенденцию. Львиная доля денег выделялась на проекты во главе с людьми, которые ранее, когда интеграционная деятельность была участью исключительно энтузиастов, работавших бесплатно, не проявляли абсолютно никакого интереса к интеграции русскоязычных жителей в эстонское общество. И, кстати, после оприходования проектных денег эти люди опять же больше никак не проявляли себя на интеграционном поприще.