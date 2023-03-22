Руководитель сети магазинов: лишь небольшая часть товаров действительно продается со скидкой, следите за стоимостью покупательской корзины

По словам Тармо Лауринга, реклама часто показывает скидки на товары, которые по такой же цене продаются в другом магазине. „Реклама — совершенно нормальная часть информирования клиентов в сфере торговли, но в последнее время объёмы рекламы резко выросли вместе с ценами на продукты. Каждый вечер, когда эфирное время самое дорогое, каналы пестрят рекламой магазинов, почтовые ящики тоже всё время переполнены рекламой. А ведь, ко всему прочему, печатающиеся изо дня в день глянцевые рекламные брошюры дорого обходятся природе“, — сказал Лауринг.

„Парадоксально, но чем больше денег продавец вкладывает в рекламу скидок, тем больше его расходы, и эти сотни тысяч евро он должен вернуть себе за счёт цен на другие товары. Широкомасштабные рекламные кампании не делают покупательскую корзину дешевле, совсем наоборот“, — пояснил Лауринг.

По словам Тармо Лауринга, розничные сети поняли, что люди всё чаще приходят в магазин именно за товарами кампаний, но на самом деле 95% товаров продаются по обычным ценам, а одними только скидочными товарами покупательскую корзину не наполнить.

„Товары кампании – это лишь небольшая часть ассортимента, и чем больше этих отдельных товаров рекламируется со скидкой, тем больше наценка на другие товары. По отдельным товарам, предлагаемым со скидкой во время кампаний, не стоит автоматически судить об общем ценовом уровне магазина“, – советует Лауринг.

„К кампаниям скидочных продаж надо относиться рационально – например, если целые группы товаров, посуда или игрушки, предлагаются со скидкой 50% или даже 70%, это говорит только о том, насколько большой на самом деле была наценка. По сути, это грабёж, о котором задним числом говорят открыто и без сантиментов“, – сказал Лауринг.