Новости Эстонии
22.03.2023, 18:05

Стартап WiseClean: уборка квартиры менее чем за 40 евро, заказ клининговых услуг в три клика и помощь украинцам

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Влад Белопольский
Влад Белопольский
ФОТО: Erakogu

Основатель стартапа WiseClean и участник программы стартап-инкубатора Технополя Влад Белопольский вместе со своим партнером Петером Зашевым не только сделал клининговые услуги максимально доступными для любого жителя Таллинна, но и помогает бежавшим от войны гражданам Украины достойно зарабатывать. Кроме того, стартап успешно привлекает инвестиции прямо сейчас.

Как и многие стартапы, WiseClean родился в момент, когда стало понятно, что заказать уборку квартиры не очень просто.

Попытался сделать это и Влад, который схватился за голову от того, насколько процесс оказался сложным.

„Вас либо просят делать заказ за две недели, либо у фирмы нет возможности приехать убрать квартиру в то время, которое нужно клиенту, либо за удобное для клиента время берется доплата, либо и вовсе сперва предлагают визит менеджера для того, чтобы, грубо говоря, оценить толщину жира на плите и после этого озвучить ценовое предложение. Нет, так не годится, подумал я, проанализировал рынок, нашел единомышленников и запустил приложение, призванное максимально упростить заказ клининговых услуг“, - рассказал Влад Белопольский.

WiseClean - это платформа по типу Bolt, только для заказа не пиццы или такси, а… домашних уборок.

Пользоваться платформой очень удобно: нужно скачать приложение, верифицироваться с помощью номера телефона, а затем сделать всего три шага, чтобы, выбрав удобное для себя время и день (уборку можно заказать за два дня), получив цену и оплатив услугу, расслабиться и выиграть несколько часов, которые пришлось бы потратить на уборку своей квартиры, доверив это дело специалистам.

Заказать уборку через приложение можно за три клика

Ценообразование прозрачное, оно не зависит от метража квартиры, а только от количества жилых и ванных комнат. Минимальная стоимость уборки (однокомнатная квартира с одной ванной) - 39 евро.

При заказе регулярной уборки предусмотрены скидки.

„Наше ценообразование прозрачное, клиент сразу видит цену в процессе формирования заказа, а саму уборку можно „собирать“ как конструктор, добавляя к базовой уборке отдельные опции - например, мытье окон, микроволновки, духовки, холодильника и т.д. И в конце формирования заказа клиенту выставляется финальный счет, который он сразу же и оплачивает“.

Основные пользователи WiseClean - частные лица. Важно учитывать, что проект не занимается запущенными квартирами, предлагая только услугу поддерживающей уборки.

Несмотря на то, что WiseClean сотрудничает с независимыми исполнителями, все они проходят верификацию и обучение, кроме того, платформа контролирует качество уборки. Влад Белопольский объясняет, что все работы, выполняемые через платформу WiseClean, застрахованы, так что клиентам не нужно беспокоиться о случайных повреждениях имущества.

Приложение работает с октября, и за 5 месяцев на платформе WiseClean пользователи зарегистрировали более 700 аккаунтов, клинеры выполняют более 15 уборок в неделю.

„Наш месячный оборот составляет более 3000 евро, - рассказывает Белопольский. - Мы, как любой стартап, постоянно дорабатываем свой продукт, примерно раз в две недели публикуя очередное обновление с улучшениями, тестируем гипотезы и т. д. Мы растем в среднем на 20% от недели к недели и по выручке, и по количеству заказов“.

Пока WiseClean оказывает услуги только жителям столицы, но в ближайших планах - расширение на Тарту и, возможно, Нарву. „Наша цель - к концу года достигнуть оборота в 20 000 евро и подготовиться к выходу на большие рынки. Следующие цели, которые мы себе наметили, - Лиссабон и Барселона. Это будет уже в следующем году“, - делится планами основатель стартапа.

„Зеленая“ идея и социальная ответственность

Любопытный факт: клинеры, работающие на платформе WiseClean, по большей части перемещаются на общественном транспорте. „Потому что мы выдаем инвентарь в удобной сумке на колесах. Наша идея в том, чтобы клинер мог обходиться без автомобиля. Во-первых, так мы уменьшаем наш углеродный след, во-вторых, мы максимально снижаем барьер для тех, кто приступает к работе. В отличие от других платформ, клинеру, чтобы начать у нас работать, не требуется никаких технических средств“, - рассказал Влад Белопольский.

Еще одна особенность WiseClean: более 80% работников - граждане Украины.

„Это одна из идей, почему я решил запустить данный стартап: социальная ответственность, помощь людям, пострадавшим от войны, так мы помогаем им получать достойный дополнительный доход. Это не значит, что другие не могут работать у нас, конечно могут, у нас нет никаких ограничений, но в связи с тем, как мы размещаем наши объявления по набору работников, в основном к нам приходят люди из Украины.

При запуске платформы одним из главных вызовов для нас стал языковой барьер между клиентом и клинером. Мы нашли решение - мы сделали так, чтобы задача клинера не включала в себя общение с клиентом. Все заказы делаются через наше приложение, и все детали и особенности заказа обсуждаются с нашей технической поддержкой на эстонском или английском языках. Клинер же сосредотачивается только на уборке.

Мы убедились, что такой подход действительно работает, и наши клиенты довольны им. Однако мы всегда приветствуем, когда наши клинеры владеют эстонским и другими языками, и с удовольствием сотрудничаем с такими специалистами“.

Как уже было сказано выше, к основателю платформы Владу Белопольскому присоединился его друг и профессор Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев.

„Петер стал первым инвестором нашей компании, и кроме нас двоих в нашем стартапе есть еще группа консультантов. Мы планируем расширить команду, подготовить продукт и технологию к масштабированию и запуску на больших рынках. Для этого мы сейчас собираем инвестиционный раунд от частных инвесторов и фондов и уже закрыли первые сделки“.

WiseClean - участник программы стартап-инкубатора Технополя.

„Мы подали заявку в Технополь, прошли собеседование. Наш выбор пал в пользу Технополя прежде всего из-за менторов - Алексея Колесникова и Льва Долгачева, но и программа в целом очень полезная и познавательная. Несмотря на то, что для меня это второй стартап и некоторое количество информации дублируется, тем не менее, новые знакомства, наставничество, опыт - все это, безусловно, на пользу“.

Ближайшие планы WiseClean - выйти на 100 заказов в месяц, а затем и на 100 заказов в неделю. „Мы сфокусированы на росте“, - описывает нынешние задачи основатель платформы.

Программа роста Нарвского cтартап-инкубатора финансируется за счет меры поддержки диверсификации предпринимательства и трудовых навыков людей в уезде Ида-Вирумаа.

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