Латышка Степченко: даже латвийские флаги были, такая поддержка успокаивает!

„Я приятно удивлена результатом - это мои лучшие баллы в карьере (58.87 - прим. ред). Очень рада, что получилось показать все, что мы готовили на тренировках после чемпионата Европы. Было много прокатов, много работы - удалось здесь показать даже новый для меня элемент, каскад тройной лутц-тройной тулуп.

Это мой первый чемпионат мира, тут все по-другому, конечно. Во-первых, надо было успеть перестроиться из-за разницы во времени, оказалось, это не так просто. И тут столько зрителей, так поддерживают! Даже флаги латвийские были. Сразу после первого прыжка я услышала аплодисменты - и поехала еще увереннее. Меня такая поддержка успокаивает, уже не боишься, а катаешься и получаешь удовольствие. Да, конечно, и нервы тоже были - но надо как-то от этого отключаться. Вот вызывают тебя на лед, значит надо сказать себе „я все умею, надо просто наслаждаться теперь“. Моя задача тут - откатать чисто и попасть в произвольную программу. Надеюсь, мне это удалось“.