ФОТО | Ironman Tallinn перенесет центр соревнований из Каламая в Рокка-аль-Маре

В этом году в Таллинне пройдет чемпионат Европы IRONMAN 70.3. Ожидается, что за два дня выступит более 3000 участников. На сегодняшний день зарегистрировано более 700 участников на чемпионате Европы 70.3 и более 500 участников на полную дистанцию IRONMAN.

„В предыдущие годы мы размещали центр соревнований в центре города, чтобы участники и болельщики имели хороший доступ. Этим летом мы учитываем строительные работы, которые ведутся в городе, и организуем соревнования в Рокка-аль-Маре“, — сказал главный организатор IRONMAN Tallinn Айн-Алар Юхансон. „Мы хотим предложить участникам соревнований лучшее спортивное событие в мире и чтобы соревновательные дни в Таллинне прошли максимально беззаботно и гладко“.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, организация крупных спортивных мероприятий всегда является большой проблемой, а в связи с развитием городской территории могут возникать ситуации, когда необходимо изменить местоположение центра соревнований или маршрут соревнований. „Мы считаем, что организационная команда IRONMAN Tallinn гибкая и способна адаптироваться к изменениям, чтобы организационный уровень соревнований не пострадал“.

По словам вице-мэра, это изменение принесет много позитива горожанам. „Там меньше ограничений на движение, а доступ к центру соревнований и парковкам более удобен. Возможность перенести центр соревнований обратно в центр города откроется, когда будут завершены основные строительные работы, ведущиеся в настоящее время в городе. Городское пространство Таллинна постоянно развивается, и я считаю, что в целом это будет способствовать созданию еще более качественной соревновательной среды для будущих главных событий IRONMAN Tallinn“, — сказал Белобровцев.