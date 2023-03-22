Юри Ратас о словах Кылварта: это не стало неожиданностью

По словам Ратаса, на вчерашнем заседании правления партии прямо не обсуждалась необходимость смены председателя и возможное выдвижение Кылварта. Тем не менее, сегодняшние слова Кылварта для Ратаса неожиданностью не стали.

„На выборах председателя партии всегда было несколько кандидатов“, - сказал Ратас, комментируя, видит ли он в Кылварте конкурента .

Говоря об ошибках, допущенных Центристской партией, Кылварт отметил, что в последние годы у партии было не совсем ясное лицо. „Перед предыдущими выборами мы говорили, что исключаем сотрудничество с одной конкретной политической партией, а после выборов с этой же партией сформировали коалицию“, — привел Кылварт в пример.

По словам Ратаса, у Центристской партии есть несколько пунктов, которые она отстаивает в обществе, например, вопросы социальной политики. При этом Ратас не видит, чтобы лицо партии или программные пункты нуждались в серьезном пересмотре или изменениях.

Как мы писали утром, Михаил Кылварт сообщил, что собирается выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Центристской партии. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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