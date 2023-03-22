ВИДЕО | Шойгу в ответ на вопрос о мире в Украине развернулся и ушел

Первая версия ролика, записанного после прошедших в Кремле 21 марта российско-китайских переговоров, длится 19 секунд. Изначально она была опубликована в телеграм-канале „Звезды“.

На записи Шойгу на ходу отвечает на вопросы журналиста телеканала, в том числе о том, чем закончится война в Украине. „Любая война заканчивается миром“, — говорит Шойгу. Тогда сотрудник „Звезды“ уточняет, как скоро можно рассчитывать на мир. Шойгу молча поворачивает в сторону и уходит, оставив вопрос без ответа.

Теперь в телеграм-канале „Звезды“ размещена версия видео длительностью 13 секунд, где нет вопроса журналиста о том, когда ждать мира, и реакции Шойгу. В мессенджере Telegram видна пометка, что эта публикация была изменена.

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